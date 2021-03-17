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Медведь гонялся за прохожими на улице в Нижневартовске: зверя поймали (ВИДЕО)

17.03.2021 16:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Нижневартовске медведицу, гулявшую по улицам города, поймали, никто не пострадал, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Как оказалось, медведь забежал на территорию предприятия от испуга. Его поймали. Полицейские, представители управления ГО, ЧС и Росгвардии работали на месте происшествия. Сейчас ситуация под контролем специалистов.

Ранее появилось видео в соцсетях, на котором видно, как медведь бежал по тротуару за мужчиной. Позже выяснилось, что животное забрело в промзону. Полицейских и представителей экстренных служб сразу же направили туда, хозяин хищника – местный предприниматель – также приехал. На территории гостиницы  он содержал в вольере двух медведиц – мать и дочь.

Фото: Pixabay.com

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В Нижневартовске медведицу, гулявшую по улицам города, поймали, никто не пострадал, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу городской администрации. Как...
 
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