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Медведь гонялся за прохожими на улице в Нижневартовске: зверя поймали (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
В Нижневартовске медведицу, гулявшую по улицам города, поймали, никто не пострадал,
Как оказалось, медведь забежал на территорию предприятия от испуга. Его поймали. Полицейские, представители управления ГО, ЧС и Росгвардии работали на месте происшествия. Сейчас ситуация под контролем специалистов.
Ранее появилось видео в соцсетях, на котором видно, как медведь бежал по тротуару за мужчиной. Позже выяснилось, что животное забрело в промзону. Полицейских и представителей экстренных служб сразу же направили туда, хозяин хищника – местный предприниматель – также приехал. На территории гостиницы он содержал в вольере двух медведиц – мать и дочь.
Фото: Pixabay.com
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В Нижневартовске медведицу, гулявшую по улицам города, поймали, никто не пострадал, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу городской администрации. Как...
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