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3-летняя девочка утонула в искусственном водоеме в Лунинецком районе

17.03.2021 16:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

3-летняя девочка утонула в искусственном водоеме в Лунинецком районе

Обстоятельства гибели малолетнего ребенка в Лунинецком районе устанавливают следователи, сообщили БЕЛТА в УСК по Брестской области.

14 марта вечером в одном из сельских населенных пунктов, по данным следствия, девочка 2017 года рождения гуляла во дворе дома. На какое-то время взрослые упустили малышку из виду, а когда пошли искать, то обнаружили ребенка в искусственном водоеме, который находится на участке. Девочка провалилась в прорубь и утонула.

Проводится проверка, все обстоятельства устанавливаются.

Фото: БЕЛТА

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Обстоятельства гибели малолетнего ребенка в Лунинецком районе устанавливают следователи, сообщили БЕЛТА в УСК по Брестской области. 14 марта вечером в одном из...
 
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