3-летняя девочка утонула в искусственном водоеме в Лунинецком районе

Источник материала: ОНТ

Обстоятельства гибели малолетнего ребенка в Лунинецком районе устанавливают следователи, сообщили БЕЛТА в УСК по Брестской области.

14 марта вечером в одном из сельских населенных пунктов, по данным следствия, девочка 2017 года рождения гуляла во дворе дома. На какое-то время взрослые упустили малышку из виду, а когда пошли искать, то обнаружили ребенка в искусственном водоеме, который находится на участке. Девочка провалилась в прорубь и утонула.

Проводится проверка, все обстоятельства устанавливаются.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram