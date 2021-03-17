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3-летняя девочка утонула в искусственном водоеме в Лунинецком районе
Источник материала: ОНТ
Обстоятельства гибели малолетнего ребенка в Лунинецком районе устанавливают следователи,
14 марта вечером в одном из сельских населенных пунктов, по данным следствия, девочка 2017 года рождения гуляла во дворе дома. На какое-то время взрослые упустили малышку из виду, а когда пошли искать, то обнаружили ребенка в искусственном водоеме, который находится на участке. Девочка провалилась в прорубь и утонула.
Проводится проверка, все обстоятельства устанавливаются.
Фото: БЕЛТА
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Обстоятельства гибели малолетнего ребенка в Лунинецком районе устанавливают следователи, сообщили БЕЛТА в УСК по Брестской области. 14 марта вечером в одном из...
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