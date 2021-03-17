Егор Шарангович помог «Нью-Джерси» прервать серию из четырех поражений в чемпионате НХЛ

Источник материала: ОНТ

В Национальной хоккейной лиге «Нью-Джерси» прервал серию поражений. И помог им в этом белорус Егор Шарангович.

В очередном матче регулярного чемпионата «Дэвилз» встречались с «Баффало». Шарангович открыл счёт в матче на 18 минуте. Для него это шайба стала шестой в сезоне, и это уже третий матч подряд, в котором белорус набирает очки по системе «гол плюс пас». «Нью-Джерси» в итоге победил «Баффало» со счётом 3:2.

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