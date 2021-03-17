7 самых сексуальных вещей женского гардероба, которые нравятся мужчинам

Источник материала: ОНТ

Конечно, женщины одеваются «для себя», а не для мужчин. Тем более когда в моде комфорт. Какие каблуки и юбки, когда так удобно в спортивном флисовом костюме и кроссовках? Но тем не менее у мужчин есть свой топ вещей в женском гардеробе, из-за которых они лишний раз посмотрят в вашу сторону. Как минимум для интереса можно ознакомиться с этим списком, и, может быть, получится найти компромисс.

1. Skinny джинсы

Пока мы присматриваем себе очередные джинсы-бойфренды или штаны прямого кроя, мужчины мечтают, чтобы в моду вновь вернулись skinny. Ведь они так хорошо подчеркивают фигуру. Но стоит признать, что skinny идут далеко не всем, поэтому лучше подбирать модель по фигуре.

2. Декольте

Не секрет, что мужчины любят красивое декольте. Но есть нюансы. Никакого торчащего белья и лямок! Слишком глубокий вырез – тоже нет. Он не оставляет простора для фантазии и может вызвать неверные впечатление о даме.

3. Каблуки

Да-да-да. Куда же без них. Мужчины в восторге от женской походки на каблуках и от стройных ног, которые их носят. Но здесь тоже стоит быть осторожной. Лучше выбрать надежный устойчивый каблук, а не тонкую шпильку, на которой вы не сможете передвигаться.

4. Топы и блузки, открывающие плечи

Шея, ключицы и плечи – одни из самых чувственных частей женского тела по мнению мужчин. Даже если весь ваш образ закрытый, оголите немного шею и ключицы – и он сразу заиграет другими красками.

5. Мужская рубашка

Мужская рубашка на девушке вызывает бурную фантазию у мужчин. Лучше всего ее сочетать с леггинсами или юбкой-карандаш, подчеркнув талию ремешком.

6. Юбки и платья с вырезом

Если вы противница мини-юбок и давно перешли на миди и макси, присмотритесь к вариантам с вырезами. Этакий компромисс. И вам комфортно, и мужчинам приятно посмотреть.

7. Полупрозрачные чулки или колготки

Тонкие колготки и чулки всегда притягивали внимание мужчин. Осталось еще чуть-чуть дождаться потепления – и можно надевать. Только никаких пошлых рисунков и сеточек!

Фото: Pinterest, Lichi

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