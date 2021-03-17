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Красочное представление с участием 500 дронов устроили в Ирландии в честь Дня Святого Патрика
Источник материала: ОНТ
В Ирландии День Святого Патрика решили отметить ярким шоу беспилотников.
Пятьсот дронов поднялись в небо над Дублином. Их выступление назвали Оркестром света. Техника переливалась разными цветами и оттенками. И, пожалуй, это наиболее красочное представление на праздник. Ведь в этом году из-за пандемии его отмечают скромнее обычного.
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В Ирландии День Святого Патрика решили отметить ярким шоу беспилотников. Пятьсот дронов поднялись в небо над Дублином. Их выступление назвали Оркестром света....
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