Красочное представление с участием 500 дронов устроили в Ирландии в честь Дня Святого Патрика

Источник материала: ОНТ

В Ирландии День Святого Патрика решили отметить ярким шоу беспилотников.





Пятьсот дронов поднялись в небо над Дублином. Их выступление назвали Оркестром света. Техника переливалась разными цветами и оттенками. И, пожалуй, это наиболее красочное представление на праздник. Ведь в этом году из-за пандемии его отмечают скромнее обычного.

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