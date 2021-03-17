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До +6°С и осадки ожидаются в Беларуси 18 марта
Источник материала: ОНТ
18 марта в Беларуси ожидаются кратковременные осадки и до +6°С,
Облачно с прояснениями будет в четверг. Небольшие кратковременные осадки – дождь, мокрый снег – пройдут во многих районах. Гололедица ожидается на отдельных участках дорог. Ветер будет северный 4-9 м/с.
Температура воздуха ночью ожидается от -4°С до +1°С, днем будет до +6°С.
Фото: БЕЛТА
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18 марта в Беларуси ожидаются кратковременные осадки и до +6°С, сообщается на сайте Белгидрометцентра. Облачно с прояснениями будет в четверг. Небольшие...
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