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До +6°С и осадки ожидаются в Беларуси 18 марта

17.03.2021 16:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

До +6°С и осадки ожидаются в Беларуси 18 марта

18 марта в Беларуси ожидаются кратковременные осадки и до +6°С, сообщается на сайте Белгидрометцентра.

Облачно с прояснениями будет в четверг. Небольшие кратковременные осадки – дождь, мокрый снег – пройдут во многих районах. Гололедица ожидается на отдельных участках дорог. Ветер будет северный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью ожидается от -4°С до +1°С, днем будет до +6°С.

Фото: БЕЛТА

 

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18 марта в Беларуси ожидаются кратковременные осадки и до +6°С, сообщается на сайте Белгидрометцентра. Облачно с прояснениями будет в четверг. Небольшие...
 
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