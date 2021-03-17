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Протесты в Армении: сторонники оппозиции продолжают массовые акции в Ереване
Источник материала: ОНТ
В Ереване очередная акция оппозиции, которая на этот раз собралась у Министерства образования, узнав о визите сюда премьер-министра.
Министерство находится всего в полукилометре от здания Совмина. Но Пашиняну потребовалось сопровождение из нескольких сотен полицейских. Сейчас они оцепили Минобр.
Протесты в Армении продолжаются с ноября – после подписания соглашения по Нагорному Карабаху. Пашиняна народ обвиняет в предательстве и возлагает на него ответственность за кризисную экономическую ситуацию в стране. Оппозиция требует отставки правительства и самого Никола Пашиняна.
Обострило и без того накалённую обстановку недавнее увольнение начальника Генштаба Вооруженных сил.
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В Ереване очередная акция оппозиции, которая на этот раз собралась у Министерства образования, узнав о визите сюда премьер-министра. Министерство находится всего...
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