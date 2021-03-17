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Чемпионат Беларуси по волейболу среди мужчин: «Строитель» вышел в финал первенства
Источник материала: ОНТ
Волейболисты «Строителя» вышли в финал мужского Чемпионата Беларуси.
На домашней площадке минская команда переиграла гомельскую «Энергию» – 3:0. Общий счёт в серии 2:0 в пользу подопечных Александра Сингаевского. Самыми результативными у победителей стали Илья Морозов и Константин Панасенко.
Второй полуфинальный матч пройдёт между солигорским «Шахтёром» и «Легионом» из Обухова.
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Волейболисты «Строителя» вышли в финал мужского Чемпионата Беларуси. На домашней площадке минская команда переиграла гомельскую «Энергию» – 3:0. Общий счёт в...
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