Instagram запретит взрослым пользователям писать незнакомым подросткам

Источник материала: ОНТ

Соцсеть Instagram вводит новую политику, чтобы обезопасить молодую аудиторию. Теперь взрослые пользователи смогут отправлять личные сообщения только тем несовершеннолетним пользователям, которые подписаны на них, сообщает РБК со ссылкой на блог Instagram.

Если взрослый напишет несовершеннолетнему, который не подписан на него, то отправителю придет уведомление о том, что личное сообщение не доставлено. Функция будет работать на основе прогнозирования возраста людей с помощью технологии искусственного интеллекта и машинного обучения. В компании подчеркнули, что пользователям соцсети должно быть не меньше 13 лет, хоть некоторые могут ввести неверную дату рождения и обойти ограничения.

Кроме того, о потенциально подозрительном поведении взрослых теперь будут оповещать молодых людей в том случае, если взрослые отправляют слишком много запросов в друзья пользователям младше 18 лет.

Функция будет доступна уже в марте в некоторых странах.

Фото: appleinsider.ru

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