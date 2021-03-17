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Светлана Тихановская выступит в Конгрессе США

17.03.2021 16:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лидер демократических сил Беларуси Светлана Тихановская выступит сегодня в Конгрессе США.

Светлана Тихановская выступит в Конгрессе США
Выступление на слушаниях по делу Беларуси пройдет в онлайн-формате, сообщила Тихановская в своем официальном телеграм-канале.

Исторический момент для беларусов: сегодня в Комитете по международным отношениям Палаты представителей Конгресса США пройдет слушание по вопросу демократического движения в Беларуси и лидерства женщин", - говорится в сообщении.

Ожидается, что Тихановская выступит на слушании в качестве свидетеля, а проведет его конгрессмен Билл Китинг, глава подкомитета по Европе, энергетике, окружающей среде и кибербезопасности, который активно способствует тому, чтобы тема Беларуси находилась на повестке дня в США. 

Слушание начнется сегодня в 16:30 по минскому времени. Оно носит формальный характер. 

Почему слушания в Конгрессе США важны:

– слушания значительно усиливают заметность обсуждаемой проблемы, участие в них престижно, это повышает статус докладчика;

– они задают тон в обсуждении конкретной проблемы среди политической элиты США;

– помогают с принятием законодательства по обсуждаемой проблеме;

– содействуют в решении вопроса о выделении финансирования из бюджета США на решение проблемы;

– слушания в Комитете по международным отношениям Палаты представителей Конгресса США – наиболее авторитетный источник при формировании внешней политики США.

Светлана Тихановская:

• расскажет о массовых репрессиях в Беларуси и ситуации с политическими заключенными; 

• поделится историями смелых беларусок – Нины Багинской, Ольги Хижинковой, Елены Левченко, Дарьи Чульцовой, Катерины Андреевой и других; 

• призовет США усилить санкции против «кошельков» Лукашенко, дипломатически изолировать режим; 

• призовет оказывать больше помощи гражданскому обществу, правозащитникам, независимым медиа и бизнесам Беларуси.

Смотреть слушание можно по ссылке.
 
 
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Лидер демократических сил Беларуси Светлана Тихановская выступит сегодня в Конгрессе США.
 
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