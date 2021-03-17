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Уволенный руководитель бюро БЕЛАЗа оспорил свой арест по ст. 23.34

17.03.2021 16:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Жодинец Александр Кажуро работал руководителем бюро на БЕЛАЗе. Его уволили с предприятия после того, как он отбыл в Минске административный арест по ст. 23.34.

Александр решил оспаривать свое увольнение с помощью Независимого профсоюза РЭП, уже прошло несколько заседаний в Жодинском городском суде, сообщает telegram-канал жодинской ячейки профсоюза.

15 марта рассмотрение иска Александра Кажуро к ОАО «БЕЛАЗ» по незаконному увольнению было приостановлено. Дело в том, что Александр вместе со своим защитником подавал жалобы на приговор о своем аресте, из-за которого вынужденно не явился на работу и который посчитали прогулом.

Минский городской суд отменил решение суда Первомайского района об аресте. Дело направлено другому судье в суд Первомайского района Минска.

До тех пор, пока не пройдёт этот суд, разбирательство по иску об увольнении не возобновится. Однако Александр уже может требовать своего восстановления на БЕЛАЗе в связи с незаконностью задержания, не дожидаясь решения суда Первомайского района в соответствии с презумпцией невиновности.
 
Теги: Минск
 
 
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Жодинец Александр Кажуро работал руководителем бюро на БЕЛАЗе. Его уволили с предприятия после того, как он отбыл в Минске административный арест по ст. 23.34.
 
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