Уволенный руководитель бюро БЕЛАЗа оспорил свой арест по ст. 23.34

Александр решил оспаривать свое увольнение с помощью Независимого профсоюза РЭП, уже прошло несколько заседаний в Жодинском городском суде, сообщает telegram-канал жодинской ячейки профсоюза.





15 марта рассмотрение иска Александра Кажуро к ОАО «БЕЛАЗ» по незаконному увольнению было приостановлено. Дело в том, что Александр вместе со своим защитником подавал жалобы на приговор о своем аресте, из-за которого вынужденно не явился на работу и который посчитали прогулом.





Минский городской суд отменил решение суда Первомайского района об аресте. Дело направлено другому судье в суд Первомайского района Минска





До тех пор, пока не пройдёт этот суд, разбирательство по иску об увольнении не возобновится. Однако Александр уже может требовать своего восстановления на БЕЛАЗе в связи с незаконностью задержания, не дожидаясь решения суда Первомайского района в соответствии с презумпцией невиновности.