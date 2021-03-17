Слежка и суверенный интернет: айтишников из ПВТ заставят работать на режим?

Планируется сформировать единый государственный орган по регулированию цифровой сферы. Лукашенко объяснил, что в некоторых странах "инструменты IT-корпораций активно и неприкрыто используются в политических процессах" и поэтому процессы нельзя выпускать из-под контроля.





В последние несколько лет в Беларуси шло бурное развитие IT-технологий: власть усиленно занималась развитием отрасли, был создан "Парк высоких технологий" (ПВТ) со специальным правовым и налоговым режимом для компаний.





Однако выборы президента Беларуси в 2020 году, последовавшие протесты и реакция властей на них – начиная от отключения интернета и заканчивая массовыми задержаниями и приговорами участникам протестов, среди которых были и IT-специалисты, – вынудили многие компании переводить своих сотрудников в другие страны.





Павел Богданов, технический директор Aventus IT, стал одним из тех, кто вместе со своими сотрудниками переехал в Киев. Он рассказал Настоящему Времени , чего стоит ожидать от новых задумок властей Беларуси о регулировании сферы и как это скажется на развитии индустрии в стране: , технический директор Aventus IT, стал одним из тех, кто вместе со своими сотрудниками переехал в Киев. Он рассказал, чего стоит ожидать от новых задумок властей Беларуси о регулировании сферы и как это скажется на развитии индустрии в стране:

















— Почему вы выехали из Беларуси?





— По многим причинам. Нужно понимать, что белорусские айтишники жили в так называемой внутренней эмиграции. События после выборов достаточно сильно сказались на самых подвижных, самых сильных специалистах, которые просто выбирают место, где им лучше жить. Поэтому специалисты именно в моей компании выбрали релокацию в Украину, потому что здесь уже был небольшой офис, соответственно, было проще переехать.





— Еще осенью президент Украины обещал белорусским айтишникам, которые приедут в Украину, помощь. Вы смогли получить обещанную помощь от украинского правительства?





— Здесь множество факторов. Получение ВНЖ – это достаточно просто сделано в Украине, но огромное количество вопросов по дальнейшей регистрации оставляют желать лучшего. На самом деле я жду, что к лету в Украине заработает новый декрет о ПВТ, который называется Diia, который все эти вопросы упростит.





— Вы в одном из интервью говорили о том, что белорусское законодательство более удобно, чем украинское, для IT-сферы. Можете объяснить?





— Да, действительно. Я говорю из своего опыта переезда и релокации сотрудников, я, будучи директором в минском офисе, зарелоцировал достаточное множество сотрудников, и этот процесс был построен по принципу одного окна: нужно было подать в одно миграционное учреждение один документ, и все было готово.





Если мы говорим про Украину, здесь множество разных учреждений, нужно получать ВНЖ в одном, нужно делать регистрацию в другом, нужно получать ИНН в третьем и так далее. Это нужно везде самому ходить, это достаточно усложняет процесс переезда, если то же самое сравнивать с Беларусью. Но я думаю, что в Украине в этом плане есть хорошие подвижки и этот процесс тоже будет налажен.





— Вчера Александр Лукашенко озаботился IT-сферой, привлечением инвестиций в эту отрасль. Как вы считаете, есть будущее у IT-сферы в Беларуси после заявления Лукашенко?





— На вчерашнем совещании в основном речь шла о регулировании ПВТ, это связано с особенностью действия самих IT-компаний. Нужно понимать, что все IT-компании, которые ПВТ, они в основном экспортно ориентированные – они делают софт для рынка Евросоюза, для рынка США.





При этом многие IT-компании в Беларуси просто отказываются сотрудничать с госорганами на различный заказ программного обеспечения внутри страны. Я думаю, что Лукашенко так и сказал, что он хочет воспользоваться моментом и развить внутренние ресурсы, как раз это регулирование, я думаю, приведет к тому, что компании, которые находятся в ПВТ, обяжут каким-то образом разрабатывать софт для государственных органов и государственных предприятий.





Кроме того, Лукашенко заявил о том, что он хочет взять лучшие практики из Китая, а здесь уже огромный полет для фантазии – что это будет. Это может быть социальный рейтинг, это может быть слежка, это может быть дополнительное регулирование криптобиржи, о чем он говорил, а может быть вообще создание какого-нибудь внутреннего мессенджера или суверенного интернета, о чем иногда мелькает в белорусской прессе.





— То есть опасность работать IT-специалистом в Беларуси остается?





— Смотря какая опасность. Если вы выходите на улицу с флагами, естественно, вне зависимости от того, айтишник вы или нет, это для вас опасно. Если вы просто сидите и работаете, то вас, наверное, никто трогать не будет.





— Но будут привлекать к сотрудничеству с госорганами?





— Да. Я предполагаю, что это будет именно так. Сейчас такого нет, но, я думаю, это регулирование как раз направлено на это.