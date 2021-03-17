|
Дипломатический скандал Беларуси с Польшей "раскрутили интриганы" ― Межевич
17.03.2021 16:47 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Польская внешняя политика, как продолжение общей политики страны, тесно связана со спецификой народа, давшего имя этому государству, Польша ― несомненно национальное государство, несмотря на то, что до 1939 года в стране проживало чуть более 50% поляков, остальные ― евреи, белорусы, поляки, литовцы и, естественно, немцы, рассуждает в интервью радио Sputnik руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН, профессор Николай Межевич. Но "польский гонор" ― явление крайне интересное, нельзя сказать, что это плохо или хорошо, это факт и данность для конкретной страны.
"Мы, соседи Польши, воспринимаем этот "гонор" как некоторое особое качество польского характера. Это нормально, любой народ имеет свои особенности. Однако это иногда проявляется в политике", ― сказал Межевич.
Относительно последних событий в Бресте эксперт отмечает следующее: "Небольшое количество политических интриганов из-за рубежа раскручивает наиболее экстремистскую версию польской внешней политики в надежде, что Беларусь ответит неадекватно, но Беларусь ответила адекватно ― выслала консула", ― рассуждает эксперт.
Комментарий руководителя Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николая Межевича слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Польский гонор ― особое качество польского характера, интересным образом проявляющееся в политике, в том числе и международной, как это было в недавнем скандале...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)