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Дипломатический скандал Беларуси с Польшей "раскрутили интриганы" ― Межевич

17.03.2021 16:47 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Белорусско-польский дипломатический скандал: резюме эксперта

Польская внешняя политика, как продолжение общей политики страны, тесно связана со спецификой народа, давшего имя этому государству, Польша ― несомненно национальное государство, несмотря на то, что до 1939 года в стране проживало чуть более 50% поляков, остальные ― евреи, белорусы, поляки, литовцы и, естественно, немцы, рассуждает в интервью радио Sputnik руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН, профессор Николай Межевич. Но "польский гонор" ― явление крайне интересное, нельзя сказать, что это плохо или хорошо, это факт и данность для конкретной страны.

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"Мы, соседи Польши, воспринимаем этот "гонор" как некоторое особое качество польского характера. Это нормально, любой народ имеет свои особенности. Однако это иногда проявляется в политике", ― сказал Межевич.

Относительно последних событий в Бресте эксперт отмечает следующее: "Небольшое количество политических интриганов из-за рубежа раскручивает наиболее экстремистскую версию польской внешней политики в надежде, что Беларусь ответит неадекватно, но Беларусь ответила адекватно ― выслала консула", ― рассуждает эксперт.

Комментарий руководителя Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николая Межевича слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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Теги: Брест
 
 
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Польский гонор ― особое качество польского характера, интересным образом проявляющееся в политике, в том числе и международной, как это было в недавнем скандале...
 
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