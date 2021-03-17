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Джоли хочет обвинить Питта в домашнем насилии

17.03.2021 16:47 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Голливудская актриса Анджелина Джоли считает, что на войне все средства хороши: актриса планирует обвинить бывшего мужа Брэда Питта в домашнем насилии.

Джоли и Питт развелись осенью 2016 года, но с тех пор не прекращают бороться за опеку над детьми. Многодетные родители идут на всяческие ухищрения, но если Питт мечтает об опеке на равных правах, то Джоли хочет получить все и сразу.

Как сообщило издание The Blast, Джоли захотела обвинить Питта в домашнем насилии: по словам источников, актриса уже собрала все доказательства и готова огласить их суду.

Вместе с показаниями актрисы свои заявления могут подать и наследники звезд.

О том, что Питт находится под следствием стало известно после того, как Джоли решила подать на развод. Неприятный инцидент произошел на борту частного лайнера между Брэдом и приемным сыном Мэддоксом. И хотя тогда Департамент по делам семьи не признал вину Питта, эти показания все еще могут навредить ему.

Судя по всему, таким образом Джоли решила отомстить Питту за его девушек и желание их дочки съехать из дома актрисы.

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По словам источников, актриса планирует раскрыть неприятные подробности об инциденте с экс-возлюбленным и сыном.
 
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