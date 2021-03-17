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Два женских знака зодиака, которые не умеют экономить
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Близнецы
Представительницы данного созвездия обожают жить на широкую ногу. Умные, темпераментные и решительные личности. С ними всегда интересно в общении. Они знают, как произвести положительное впечатление на окружающих людей. С ними всегда интересно общаться на разные темы, они умные, талантливые и порой решительные личности, готовы на новые подвиги.
Близнецы практически всегда делают необдуманные поступки. Они производят порой положительное впечатление.
Девушки стремятся выглядеть красиво и богато, заставляя при этом страдать молодых людей. Могут потратить деньги на разные безделушки, забывая о том, что бюджет не резиновый и может быстро закончиться.
Близнецы обожают шопинг, могут потратить всё до последней копейки. Часто задумываются о том, как произвести впечатление на человека своей мечты и делают ему дорогие подарки.
Лев
Девушки одеваются в дорогих бутиках, они имеют приличную зарплату, носят очень дорогие украшения. Не умеют экономить, часто берут деньги в долг. Редко отдают, но с процентами. Могут не задумываясь купить автомобиль или квартиру.
Львицы стараются покорить сердце богатого мужчины, который бы платил за них в ресторанах, в модных магазинах. Благодаря своему шарму и обаянию обязательно притягивают к себе миллионеров.
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Представительницы данного созвездия обожают жить на широкую ногу.
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