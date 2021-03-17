ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Суд не удовлетворил жалобу на продление срока содержания под стражей Марии Колесниковой

17.03.2021 17:01 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Суд Партизанского района Минска не удовлетворил жалобу на продление на продление срока содержания под стражей Марии Колесниковой. Она останется под арестом до 8 мая, сообщил телеграм-канал бывшего претендента на пост президента Виктора Бабарико, в штабе которого Колесникова была координатором.

Суд не удовлетворил жалобу на продление срока содержания под стражей Марии Колесниковой

Член президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса в Беларуси Мария Колесникова была задержана 7 сентября 2020 года в центре Минска. На следующий день стало известно, что ее и двух представителей Координационного совета Антона Родненкова и Ивана Кравцова насильно повезли в Украину. Однако Колесникову выдворить из Беларуси не удалось — на границе она порвала свой паспорт.

В сентябре Колесниковой было предъявлено обвинение «в призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенных с использованием СМИ и сети интернет» (ч. 3 ст. 361 УК). В феврале ей также было предъявлено обвинение в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем (ч. 1 ст. 357 УК) и в создании экстремистского формирования и руководстве им (ч. 1 ст. 361-1 УК) — имеется в виду КС.

Колесникова содержится в СИЗО на улице Володарского в Минске. Белорусские правозащитники признали ее политзаключенной.

Мария Колесникова стала лауреатом Международной женской премии за храбрость по итогам 2020 года. Эту премию в 2007 году учредил Госдепартамент США.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Суд Партизанского района Минска не удовлетворил жалобу на продление на продление срока содержания под стражей Марии Колесниковой.
 
Новости дня
Новости разные
 
Измельчитель пищевых отходов. Что это такое и нужен ли он на вашей кухне?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by