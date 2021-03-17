Сторонники демографической безопасности, педагоги и психологи. Что известно об учредителях ассоциации «Информационная безопасность»?

Источник материала: Onliner

Вчера на сайте Министерства юстиции появилась новость о регистрации Ассоциации «Информационная безопасность». В Минюсте сообщили , что она создана для оказания содействия в борьбе с распространением негативного контента в информационном пространстве. Кроме того, среди целей отметили и объединения усилий общественности и организаций в развитии саморегуляции информационного общества Беларуси. Остальные подробности пока неизвестны.

Итак, кто же значится среди учредителей этой организации? Вот их список:

Белорусское общественное объединение демографической безопасности;

Белорусское общественное объединение «Позитивное движение»;

Международное общественное объединение по научно-исследовательским и информационно-образовательным программам «Развитие»;

Общественное объединение «Белорусское педагогическое общество»;

Республиканское общественное объединение «Белорусское общество психологов».





Разберемся, чем же занимается каждая из них. Вот какую информацию сообщает нам интернет.

На сайте kartoteka.by отмечается, что «Белорусское общественное объединение демографической безопасности» зарегистрировано в Бресте. Функционирует оно восемь лет со дня организации. А в описании к нему говорится, что это «Брестское молодежное культурно-просветительное ОО „В защиту жизни и семейных ценностей“».

В интернете также есть новости о том, что организация проводит благотворительные акции. Одна из них — «Вместе подарим улыбки детям».

Остановимся на Белорусском общественном объединении «Позитивное движение». На его сайте говорится, что это одна из старейших организаций, которая оказывает помощь людям, столкнувшимся с ВИЧ и наркозависимостью. Организация создана в 1999 году по инициативе специалистов Республиканского центра профилактики ВИЧ/СПИД и людей, живущих с ВИЧ.

«Позитивное движение» — это республиканское общественное объединение, которое может действовать на всей территории Беларуси.

Среди целевых групп организации отмечаются люди, принимающие наркотики, люди с ВИЧ, молодежь, «общее население» и «люди, принимающие решения».





Кроме того, в объединении журналисту Onliner рассказали, что идея создать Ассоциацию «Информационная безопасность» возникла примерно три года назад.

— Дело в том, что это был длительный процесс — регистрация ассоциации шла примерно три года, все это время принимались решения. Что касается нашего объединения, мы вступили в нее не бездумно. Мы выбрали очень узкую тему, профилактику наркопотребления. Вот поэтому в ассоциацию и входят организации разного профиля. Наша функция — следить и противодействовать распространению в интернете информации о наркотиках. У всех учредителей была своя тема, которую они хотели отслеживать.

— Потому у ассоциации такие разные учредители? Каждый будет отслеживать свою тему?

— Да, это так. Понятно, что ассоциация не сможет, например, запретить продажу наркотиков в интернете. Но одна из наших стратегий — создание противоположного контента, подготовка материалов по профилактике. Стоит сказать, что стратегии нашей работы до конца не обсуждались — предлагалось разное видение нашей работы.

Международное общественное объединение по научно-исследовательским и информационно-образовательным программам «Развитие». За этим длинным названием скрывается следующее : организация является преемником Центра по изучению ООН. Когда-то его основной целью было поощрение целей и идеалов ООН в Беларуси, а также содействие международной безопасности, экономическим, социальным и гуманитарным вопросам, окружающей среде, международному праву, правам человека и защите беженцев.

Затем на базе центра было создано новое объединение. На его сайте отмечается, что теперь оно представляет добровольное объединение граждан, основанное «на общности интересов». Цель объединения — информировать белорусов по вопросам международного права и международных отношений, гендерным вопросам, оказания гуманитарной помощи беженцам, лицам, ищущим убежища, и другим уязвимым категориям лиц на территории Беларуси.

На сайте Общественного объединения «Белорусское педагогическое общество» говорится, что оно функционирует уже более 40 лет, а его цель — объединить усилия для развития педагогики. Если коротко, деятельность БПО касается педагогов, которые работают на всех уровнях образования. Вместе они ищут подходы к «совершенствованию в профессиональной деятельности».

Теперь о Республиканском общественном объединении «Белорусское общество психологов». На сайте «Картотеки» есть информация, что общество функционирует уже 16 лет, зарегистрировано в Минске.

Также на одном из сайтов сообщается , что цель этого объединения — содействовать развитию психологии в Беларуси, привлекать специалистов для решения задач в интересах населения, а также обеспечивать профессиональный рост психологов.