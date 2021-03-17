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Сторонники демографической безопасности, педагоги и психологи. Что известно об учредителях ассоциации «Информационная безопасность»?

17.03.2021 17:05 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вчера на сайте Министерства юстиции появилась новость о регистрации Ассоциации «Информационная безопасность».  В Минюсте сообщили, что она создана для оказания содействия в борьбе с распространением негативного контента в информационном пространстве. Кроме того, среди целей отметили и объединения усилий общественности и организаций в развитии саморегуляции информационного общества Беларуси. Остальные подробности пока неизвестны.

Итак, кто же значится среди учредителей этой организации? Вот их список:

  • Белорусское общественное объединение демографической безопасности;
  • Белорусское общественное объединение «Позитивное движение»;
  • Международное общественное объединение по научно-исследовательским и информационно-образовательным программам «Развитие»;
  • Общественное объединение «Белорусское педагогическое общество»;
  • Республиканское общественное объединение «Белорусское общество психологов».
Сторонники демографической безопасности, педагоги и психологи. Что известно об учредителях ассоциации «Информационная безопасность»?

Разберемся, чем же занимается каждая из них. Вот какую информацию сообщает нам интернет.

На сайте kartoteka.by отмечается, что «Белорусское общественное объединение демографической безопасности» зарегистрировано в Бресте. Функционирует оно восемь лет со дня организации. А в описании к нему говорится, что это «Брестское молодежное культурно-просветительное ОО „В защиту жизни и семейных ценностей“».

В интернете также есть новости о том, что организация проводит благотворительные акции. Одна из них — «Вместе подарим улыбки детям».

Остановимся на Белорусском общественном объединении «Позитивное движение». На его сайте говорится, что это одна из старейших организаций, которая оказывает помощь людям, столкнувшимся с ВИЧ и наркозависимостью. Организация создана в 1999 году по инициативе специалистов Республиканского центра профилактики ВИЧ/СПИД и людей, живущих с ВИЧ.

«Позитивное движение» — это республиканское общественное объединение, которое может действовать на всей территории Беларуси.

Среди целевых групп организации отмечаются люди, принимающие наркотики, люди с ВИЧ, молодежь, «общее население» и «люди, принимающие решения».

Сторонники демографической безопасности, педагоги и психологи. Что известно об учредителях ассоциации «Информационная безопасность»?

Кроме того, в объединении журналисту Onliner рассказали, что идея создать Ассоциацию «Информационная безопасность» возникла примерно три года назад.

— Дело в том, что это был длительный процесс — регистрация ассоциации шла примерно три года, все это время принимались решения. Что касается нашего объединения, мы вступили в нее не бездумно. Мы выбрали очень узкую тему, профилактику наркопотребления. Вот поэтому в ассоциацию и входят организации разного профиля. Наша функция — следить и противодействовать распространению в интернете информации о наркотиках. У всех учредителей была своя тема, которую они хотели отслеживать.

— Потому у ассоциации такие разные учредители? Каждый будет отслеживать свою тему? 

— Да, это так. Понятно, что ассоциация не сможет, например, запретить продажу наркотиков в интернете. Но одна из наших стратегий — создание противоположного контента, подготовка материалов по профилактике. Стоит сказать, что стратегии нашей работы до конца не обсуждались — предлагалось разное видение нашей работы.

Международное общественное объединение по научно-исследовательским и информационно-образовательным программам «Развитие». За этим длинным названием скрывается следующее: организация является преемником Центра по изучению ООН. Когда-то его основной целью было поощрение целей и идеалов ООН в Беларуси, а также содействие международной безопасности, экономическим, социальным и гуманитарным вопросам, окружающей среде, международному праву, правам человека и защите беженцев.

Затем на базе центра было создано новое объединение. На его сайте отмечается, что теперь оно представляет добровольное объединение граждан, основанное «на общности интересов». Цель объединения — информировать белорусов по вопросам международного права и международных отношений, гендерным вопросам, оказания гуманитарной помощи беженцам, лицам, ищущим убежища, и другим уязвимым категориям лиц на территории Беларуси.

На сайте Общественного объединения «Белорусское педагогическое общество» говорится, что оно функционирует уже более 40 лет, а его цель — объединить усилия для развития педагогики. Если коротко, деятельность БПО касается педагогов, которые работают на всех уровнях образования. Вместе они ищут подходы к «совершенствованию в профессиональной деятельности».

Теперь о Республиканском общественном объединении «Белорусское общество психологов». На сайте «Картотеки» есть информация, что общество функционирует уже 16 лет, зарегистрировано в Минске.

Также на одном из сайтов сообщается, что цель этого объединения — содействовать развитию психологии в Беларуси, привлекать специалистов для решения задач в интересах населения, а также обеспечивать профессиональный рост психологов.

 
Теги: Новости, Брест
 
 
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Вчера на сайте Министерства юстиции появилась новость о регистрации Ассоциации «Информационная безопасность».  В Минюсте сообщили, что она создана для оказания...
 
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