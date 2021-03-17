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Сторонники демографической безопасности, педагоги и психологи. Что известно об учредителях ассоциации «Информационная безопасность»?
Источник материала: Onliner
Вчера на сайте Министерства юстиции появилась новость о регистрации Ассоциации «Информационная безопасность». В Минюсте
Итак, кто же значится среди учредителей этой организации? Вот их список:
Разберемся, чем же занимается каждая из них. Вот какую информацию сообщает нам интернет.
На сайте kartoteka.by отмечается, что «Белорусское общественное объединение демографической безопасности» зарегистрировано в Бресте. Функционирует оно восемь лет со дня организации. А в описании к нему говорится, что это «Брестское молодежное культурно-просветительное ОО „В защиту жизни и семейных ценностей“».
В интернете также есть
Остановимся на Белорусском общественном объединении «Позитивное движение». На его
«Позитивное движение» — это республиканское общественное объединение, которое может действовать на всей территории Беларуси.
Среди целевых групп организации отмечаются люди, принимающие наркотики, люди с ВИЧ, молодежь, «общее население» и «люди, принимающие решения».
Кроме того, в объединении журналисту Onliner рассказали, что идея создать Ассоциацию «Информационная безопасность» возникла примерно три года назад.
— Дело в том, что это был длительный процесс — регистрация ассоциации шла примерно три года, все это время принимались решения. Что касается нашего объединения, мы вступили в нее не бездумно. Мы выбрали очень узкую тему, профилактику наркопотребления. Вот поэтому в ассоциацию и входят организации разного профиля. Наша функция — следить и противодействовать распространению в интернете информации о наркотиках. У всех учредителей была своя тема, которую они хотели отслеживать.
— Потому у ассоциации такие разные учредители? Каждый будет отслеживать свою тему?
— Да, это так. Понятно, что ассоциация не сможет, например, запретить продажу наркотиков в интернете. Но одна из наших стратегий — создание противоположного контента, подготовка материалов по профилактике. Стоит сказать, что стратегии нашей работы до конца не обсуждались — предлагалось разное видение нашей работы.
Международное общественное объединение по научно-исследовательским и информационно-образовательным программам «Развитие». За этим длинным названием скрывается
Затем на базе центра было создано новое объединение. На его сайте отмечается, что теперь оно представляет добровольное объединение граждан, основанное «на общности интересов». Цель объединения — информировать белорусов по вопросам международного права и международных отношений, гендерным вопросам, оказания гуманитарной помощи беженцам, лицам, ищущим убежища, и другим уязвимым категориям лиц на территории Беларуси.
На сайте Общественного объединения «Белорусское педагогическое общество» говорится, что оно функционирует уже более 40 лет, а его цель — объединить усилия для развития педагогики. Если коротко,
Теперь о Республиканском общественном объединении «Белорусское общество психологов». На сайте «Картотеки» есть информация, что общество функционирует уже 16 лет, зарегистрировано в Минске.
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Сторонники демографической безопасности, педагоги и психологи. Что известно об учредителях ассоциации «Информационная безопасность»?
Вчера на сайте Министерства юстиции появилась новость о регистрации Ассоциации «Информационная безопасность». В Минюсте сообщили, что она создана для оказания...
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