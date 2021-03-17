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Возможную брешь в МКС нашли с помощью чаинок

17.03.2021 17:05 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Космонавты на Международной космической станции нашли скопление чаинок возле предполагаемого места утечки воздуха на модуле «Звезда». Об этом сообщает агентство «РИА Новости».

Космонавт Сергей Рыжиков передал о чаинках возле одного из трех мест, где возможна утечка воздуха, в центр управления полетами. В ЦУПе отметили, что нужно исследовать эту область микроскопом.

При этом в двух других точках, где тоже предполагалась утечка, чаинок не оказалось.

В марте этого года экипаж заделал две трещины в «Звезде», которые обнаружили ранее.

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Космонавты на Международной космической станции нашли скопление чаинок возле предполагаемого места утечки воздуха на модуле «Звезда». Об этом сообщает агентство...
 
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