Возможную брешь в МКС нашли с помощью чаинок

Источник материала: Onliner

Космонавты на Международной космической станции нашли скопление чаинок возле предполагаемого места утечки воздуха на модуле «Звезда». Об этом сообщает агентство «РИА Новости».

Космонавт Сергей Рыжиков передал о чаинках возле одного из трех мест, где возможна утечка воздуха, в центр управления полетами. В ЦУПе отметили, что нужно исследовать эту область микроскопом.

При этом в двух других точках, где тоже предполагалась утечка, чаинок не оказалось.

В марте этого года экипаж заделал две трещины в «Звезде», которые обнаружили ранее.