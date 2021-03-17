Измельчитель пищевых отходов. Что это такое и нужен ли он на вашей кухне?

Источник материала: Onliner

Шкафчик, в котором стоит мусорное ведро, — обычно не самое привлекательное место даже на самой дорогой кухне. Пищевые отходы, как правило, занимают бóльшую часть этого ведра и порой неприятно пахнут. В особо тяжелых случаях это даже провоцирует появление насекомых. Как уменьшить количество ежедневных отходов и сделать сортировку мусора проще? Речь в статье пойдет об измельчителе пищевых отходов.

Теория

Измельчитель пищевых отходов, или диспоузер , это электрический прибор, который устанавливается непосредственно под раковину и соединяется с системой канализации. Все остатки пищи и отходы с легкостью перерабатываются в мельчайшие частицы, а затем уходят в канализацию вместе с водой. Работает это все по следующему принципу. Под напором воды либо просто путем проталкивания пищевые отходы попадают в специальную измельчительную камеру. Там, на дне этой камеры, расположен особый диск, который вращается с высокой скоростью. Под действием вращения и центробежной силы остатки пищи попадают на специальные стенки-терки, которые измельчают это все в мелкие частицы. При необходимости задействуются также особые свободно вращающиеся на диске кулачки, которые служат для предварительного дробления твердых органических отходов, например небольших костей. Полученная мелкая масса, смешиваясь с водой, просто смывается в специальные отверстия внизу камеры и отправляется в канализацию.





Любопытно, что при относительной непопулярности подобных устройств в наших краях такие приборы пользуются большим спросом в развитых странах Европы, а также в США. В Штатах, например, еще в 50-х годах ХХ века местные чиновники настоятельно рекомендовали установку измельчителей во всех строящихся домах. Благодаря этому сегодня диспоузер там используется примерно в каждом втором жилище.





Монтируется измельчитель под мойку, прямо вместо сифона. Для установки, как правило, достаточно расположенной рядом розетки на 220 вольт и набора фитингов, входящих в комплект. С инсталляцией справится даже непрофессионал благодаря подробным инструкциям и видео от производителей. Не хотите париться самостоятельно? Всегда можно воспользоваться нашим сервисом «Услуги» для поиска исполнителя, сравнив все предложенные цены, а также качество сервиса по отзывам.

Выбор модели

Как и при выборе любой другой техники, подбор измельчителя требует учитывать некоторые важные характеристики: мощность, объем камеры и скорость вращения диска. Естественно, чем лучше эти показатели, тем выше вероятность того, что диспоузер не будет «захлебываться» при нагрузке и требовать частого вмешательства хозяина в процесс. Также важен уровень шума, но здесь возможны нюансы: многие производители измеряют этот показатель по собственной методике, и сравнение может быть не совсем корректным. В случае если пространство под мойкой ограничено, стоит обратить внимание на высоту прибора и его диаметр. Больший вес говорит о более «серьезном» классе устройства, но следует помнить о том, что не всякая раковина предназначена для «навешивания» на себя супертяжелого прибора: вряд ли для этих целей сгодятся, например, тонкие мойки из нержавеющей стали.

Как и в любом другом сегменте рынка, среди диспоузеров есть премиум-бренды. Настоящими «Бентли» в мире кухонных измельчителей стали InSinkErator, но, как и у всего премиального, главным их недостатком может оказаться пугающе высокая цена.

По соотношению цена/характеристики, а также благодаря положительным в целом отзывам на модель для обзора был выбран измельчитель пищевых отходов Bort Titan Max Power с синхронным двигателем мощностью 1 л. с. Объем камеры модели чуть менее полутора литров, скорость вращения диска — 4100 оборотов в минуту. Управление осуществляется с помощью пневмокнопки, которая врезается в мойку или столешницу. Заявленный уровень шума 65 дБ, что примерно сопоставимо с работающим бытовым пылесосом.





От теории к практике. Установка

При распаковке комплекта в наборе были обнаружены сам корпус в сборе, фильтрующая сетка с резиновой пробкой, монтажный узел, сливная труба, специальный проталкиватель, а также пневмокнопка. Для тех, кто не хочет сверлить под кнопку мойку или столешницу, есть версия измельчителя Bort Titan Max Power Fullcontrol, управление которым осуществляется с помощью дистанционной электронной кнопки. В моем случае удалось сэкономить, и кнопка была установлена в отверстие мойки аккурат вместо переключателя клапана-автомата.







Останавливаться на процессе установки не будем: благо производитель подробно все указывает в инструкции. Есть даже удобное фирменное видео, которое существенно облегчает задачу монтажа. Основные требования: размер сливного отверстия мойки около 90 миллиметров, толщина материала мойки в месте соединения — не более 18 миллиметров. Ничего архисложного, предусмотрен даже специальный «разъем» для подключения слива посудомоечной машины. Неудобным показалось лишь то, что пришлось высверливать отверстие для перелива мойки в комплектном фитинге. Не то чтобы критично, но положить копеечную деталь в двух вариантах или использовать, например, съемную заглушку в конструкции было бы куда проще.

При установке не рекомендуется использовать гофры: предпочтение следует отдавать гладким трубам. Это поможет избежать ненужных засоров при использовании. Стоит заметить, что наличие магазина сантехники или строительных материалов в пешей доступности вам совсем не помешает: могут понадобиться дополнительные элементы соединений и прокладки. В моем случае спасла кладовка и целый мешок старых сифонов и труб.





Прошел месяц. Полет нормальный

Опыт использования длиной почти месяц в целом можно назвать положительным. Если до обзора еще и терзали какие-то сомнения в необходимости измельчителя на кухне, то сейчас все вопросы отпали сами собой. Мусора стало меньше ощутимо, в разы. Теперь в ведре ждет своего часа в основном только упаковка от продуктов, а это существенно упрощает процесс сортировки отходов. Да, вместимость шкафа стала меньше, но компактное мусорное ведро прекрасно становится и туда. Вряд ли получится ощутить все преимущества, если вы не делите с кем-то жилье. В моем случае для семьи из четырех человек польза такого решения очевидна. Ну и особенно порадовало наличие диспоузера на кухне после одного из недавних семейных торжеств.





Повседневное и, как оказалось, довольно частое применение выглядит примерно так: включаем холодную воду, запускаем измельчитель и отправляем остатки пищи или очистки прямо в слив. Если есть трудности, можно использовать специальный отдельный толкатель из комплекта, но чаще всего можно обойтись встроенной в крышку сливного отверстия насадкой. Понять, когда диспоузер закончил свою работу, легко можно по звуку. Затем просто останавливаем прибор повторным нажатием на кнопку. Весь процесс безопасен и не требует особых навыков, однако пользоваться им настоятельно рекомендуем исключительно взрослым. Сливное отверстие в «режиме ожидания» прикрывается специальными резиновыми лепестками. Однако даже в случае попадания в камеру посторонних предметов вроде вилки сработает защитная блокировка механизма.





Кстати, производитель не рекомендует часто нагружать прибор чем-то волокнистым: например, остатками цитрусовых или кожурой от бананов. В процессе измельчения такие отходы могут наматываться на диск или измельчающие кулачки, что может потребовать демонтаж и очистку. Такая же история может быть, например, с жилами от мяса. Бананы и апельсины в семье очень любим и употребляем их с завидным постоянством. В рамках тестирования рекомендациями выше было решено пренебречь, и каких-либо проблем это не доставило ни разу: все так же, как и всегда, измельчается и уходит в канализацию (наглядно на видео ниже). В крайнем случае, если вдруг понадобится что-то освободить, корпус прибора легко и относительно быстро снимается с крепления.

Также не рекомендуется бросать в «кувшин» большие кости: механизм вряд ли позволит их измельчить, и, скорее всего, сработает защита от заклинивания. Тут уже проверять не стал: разделка крупных животных туш в раковине — это не мой бизнес. Честно признаться, раз все же вмешаться пришлось: кусок кожи достаточно крупной рыбы с мощным хребтом никак не хотел отправляться следом за всем остальным, и при работе измельчителя постоянно доносился посторонний дребезжащий звук. Возможно, не хватило терпения и стоило всего лишь подождать, но достать этот кусок пинцетом оказалось делом совершенно не хлопотным.





Что касается посторонних запахов — в этом плане полный порядок. Никакое «амбре» при правильном использовании не помешает вам находиться на кухне. Любопытен процесс очистки в случае необходимости: производитель рекомендует засыпать в камеру просто большое количество кусков льда, добавить немного средства для мытья посуды и запустить прибор. Воспользоваться советом пока не приходилось.

В качестве нюансов честным будет отметить то, что при регулярном использовании на длинной дистанции у вас может вырасти расход как электроэнергии, так и воды. В моем случае квартира оборудована довольно большим количеством электроприборов, а также фильтром обратного осмоса (главный недостаток которого также повышенное водопотребление). Сколь существенного влияния измельчителя на размер ежемесячных взносов по «коммуналке» я, признаться честно, не заметил.

Выводы

В личном рейтинге полезности измельчитель пищевых отходов занял почетное место где-то между посудомоечной машиной и системой обратного осмоса. Да, эта штука нужна не всем. Вряд ли стоит рассматривать приобретение диспоузера для установки на малой кухне с ограниченным пространством в шкафу под мойкой. Также стоит учитывать количество жильцов: условный холостяк, который привык питаться в кафе, профита, скорее всего, просто не заметит. Кроме того, важна необходимость планирования отдельной розетки под прибор, желательно близко и в месте, недоступном для воды. Такие штуки не любят тройников и удлинителей, а также «скруток» кабеля, поэтому к планированию следует подходить со всей ответственностью.





Совершенно точно прибор придется ко двору в большой семье. Приобретение измельчителя снижает количество отходов, а следовательно, и выносов мусора. Также диспоузер служит отличным средством для профилактики засоров, ведь крупные остатки пищи при мытье посуды просто не попадают в канализацию. Благодаря этому прибор однозначно рекомендуется для установки не только в квартирах, но и в частных домах. Ну и в качестве бонуса для кого-то, но ключевой плюс лично для меня: если убрать из мусорного ведра пищевые отходы, то в нем останутся лишь чистые пластик, стекло, бумага и металлы, — вторсырье, которое снова можно пускать в оборот — само собой, только если грамотно обеспечить процесс его сортировки.



