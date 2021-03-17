Компактвэн Peugeot Partner Crossway российской сборки: объявлены цены

Источник материала: Tut.by

Peugeot в России отрыла прием заказов на компактвэн Partner Crossway, выпуск которого наладят на заводе «ПСМА Рус» в Калуге. Это пассажирская версия фургона Partner , производство которого на калужском предприятии стартовало осенью прошлого года.

Как и в случае с грузовым Partner, в случае с Partner Crossway речь также идет о модели предыдущего поколения — в Европе на смену пассажирскому Partner еще в 2018 году пришел «каблучок» Rifter на платформе EMP2. Для калужского Partner Crossway заявлены два двигателя — оба объемом 1,6 л: бензиновый VTi развивает 115 л.с. и 150 Нм крутящего момента, а дизель HDi 90 л.с. и 230 Нм. Стандартная коробка передач — 5-ступенчатая «механика», но бензиновый мотор можно заказать и в паре с 6-ступенчатым «автоматом».

Объем багажного отделения у Partner Crossway составляет 675 л, а благодаря трем складываемым индивидуальным сиденьям второго ряда с раздельными регулировками объем может быть увеличен до 3000 л. Общий объем дополнительных отсеков в салоне для хранения вещей составляет 154 л.

В «базе» у Partner Crossway есть фронтальные подушки безопасности, светодиодные ходовые огни, система стабилизации, кондиционер, передние электростеклоподъемники, круиз-контроль, металлическая защита картера двигателя и боковая сдвижная дверь по правому борту.

За доплату доступны подогрев передних сидений и обогрев лобового стекла, передние боковые подушки безопасности, мультимедиа-система на базе Android с 7-дюймовым сенсорным экраном, датчики дождя и света, задние датчики парковки, система контроля тяги Grip Control и электропривод складывания боковых зеркал. Заявленный для Partner Crossway дорожный просвет — 175 мм.

В России цены на Partner Crossway начинаются от 1 259 000 рублей (17 220 долларов по текущему курсу) за версию с бензиновым мотором и «механикой». Вариант с «автоматом» обойдется минимум в 1 399 000 рублей (19 130 долларов), стоимость дизельной версии — 1 319 000 рублей (18 тысяч долларов).