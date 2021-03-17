Защита от бешенства: в Беларуси началась масштабная вакцинация животных

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси начали прививать животных от бешенства: диким – вакцину подмешивают в приманки, а домашним – делают укол на ветеринарных станциях. Процедура бесплатная. Однако некоторые владельцы кошек и собак игнорируют ее, рассказывает корреспондент «МИР 24» Элеонора Лутович.

В емкости 20 литров концентрата с вирусом бешенства. На местной фабрике из него сделают 300 литров вакцины. Ее используют для диких животных.

«Это блистер, в котором вирус бешенства. Он заливается вот такой приманкой, которая представляет собой смесь рыбной муки, говяжьего жира и парафина. Потом она замораживается, и вот такая конфетка выбрасывается с самолета», – рассказал заместитель директора Витебской биофабрики Александр Ляховский.

Начало весны – время, когда вирус становится активным. Он легко переносит минусовые температуры, поэтому на то, что он вымерзнет в холодную зиму, надежды нет. Инфекция активна и в уже погибших животных, и в слюне зараженных живых.

«Поражается центральная нервная система. Это нельзя вылечить. Но предупредить, провакцинировать животных можно. Это наиболее успешный способ борьбы с этой болезнью», – отметила начальник цеха Витебской биофабрики Людмила Талай.

Случаи бешенства сейчас фиксируют во всех регионах страны. Ветеринары говорят: чтобы не допустить вспышки, одновременно с дикими надо прививать и домашних животных. В теплое время года с ними больше гуляют.



«Вакцинируя против бешенства животное, мы прививаем все человечество. Чаще всего болеют животные, но также болеют и люди», – сказал ветеринарный врач Евгений Демьянович.

Владимир Кульша каждый год прививает всех своих питомцев. Вакцину покупает сам – импортную. Уже убедился в ее эффективности.

«У меня и в деревне живет кот, и он каждый год прививается от бешенства. Это мое личное спокойствие: мое, внучки, супруги. Прививаться нужно», – поделился житель Минска Владимир Кульша.

Однако не все хозяева такие сознательные. И это при том, что привить животное можно бесплатно. Для этого надо прийти с ним на ветеринарную станцию своего района. В этом году там используют российский препарат. Законодательно вакцинацию домашних животных не регулируют. Но врачи напоминают: простая и быстрая процедура избавит от опасности и животных, и людей.

В прошлом году в Беларуси число заражений бешенством выросло почти вдвое по сравнению с 2019-м.