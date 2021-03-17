«Надеюсь, «зашивали» не наркотики, а «жучки»». Неизвестный проник в авто экс-следователя, пока его допрашивали в СК

Источник материала: Салiдарнасць

В машину, на которой бывший следователь Следственного комитета Евгений Юшкевич приехал на допрос в СК, проник неизвестный — и что-то открывал на панели. Это зафиксировал видеорегистратор. Евгений рассказал TUT.BY , как все было.





Фото из инстаграма Юшкевича

Бывший следователь, а ныне андроид-разработчик Евгений Юшкевич является подозреваемым по ч. 1 ст. 342 УК (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

Его задержали в ноябре 2020 года, но после проведения следственных действий изменили меру пресечения на подписку о невыезде. Сейчас он регулярно ходит на допросы.

Евгений рассказывает, что сегодня к 11 часам его с адвокатом вызвали на допрос в УСК по Минску. Чтобы добраться из пригорода, он взял машину отца и припарковал ее в 10.45 во дворах на улице Захарова.

Пока Евгений был на допросе, видеорегистратор, сработавший на движение, зафиксировал, что в машину проник неизвестный (возможно, он был не один).

— Какие-то руки ползают по панели, что-то открывают, пока я отвечаю милому следователю на бессмысленные вопросы. Надеюсь, что «зашивали» не наркотики, а «жучки», потому что я к наркотикам плохо очень отношусь и пару лет жизни отдал борьбе с ними. И ни я, ни отец ничего не употребляем, — говорит Юшкевич.

При этом, говорит Евгений, если речь идет о прослушке, то ее установка таким способом законна. Это является оперативно-разыскным мероприятием и регулируется законом «Об оперативно-разыскной деятельности».

Евгений признается, что сделать эту ситуацию публичной он решился оттого, что опасается возможных провокаций в его сторону.

Кто такой Евгений Юшкевич?

Евгений Юшкевич родом из Могилева. В 2012 году окончил юрфак БГУ. Был в числе победителей студенческой юридической олимпиады факультета по правовым дисциплинам.

Во время учебы два года проработал внештатным сотрудником в следствии минской прокуратуры, после — пять лет следователем в СК. В 2017 году ушел с должности старшего следователя отдела по расследованию экономических преступлений управления Следственного комитета по Минску. Расследовал в числе прочего громкие дела — например, дело Давидовича.

После ухода из СК Евгений стал андроид-разработчиком, а летом 2020 года — инициатором проекта bychange.me, который «помогает в обучении, переподготовке силовиков, госслужащих и просто людей, уволенных или ушедших с работы по соображениям совести».

Евгений также ведет твиттер, где высказывается о ситуации в Беларуси и о работе силовых структур.

Его задержали 24 ноября, около 22.00, в своей квартире в Минске, где также прошел обыск. Он является подозреваемым по ч. 1 ст. 342 УК (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, но после проведения следственных действий сегодня ему изменили меру пресечения на подписку о невыезде.