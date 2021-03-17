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К гродненскому музыканту Алесю Денисову пришли с «осмотром квартиры»
Источник материала: Хартия'97
К гродненскому музыканту Алесю Денисову пришли с «осмотром квартиры»
Сам лидер рок-группы DZIЕCIUKI находится не в городе.
В Гродно проходит "осмотр" квартиры журналиста и музыканта Алеся Денисова, лидера группы DZIЕCIUKI, сообщает
Осмотр квартиры Денисова происходит в рамках той самой проверки, что и у журналиста Яна Романа, которого подозревают в финансировании протестов (он оплатил штрафы двум лицам, наказанным за участие в протестах).
Сам Денисов находится не в городе.
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Сам лидер рок-группы DZIЕCIUKI находится не в городе.
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