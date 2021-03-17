Источник материала: Хартия'97

Противостояние Навальный — Путин вышло на новый уровень Игорь Яковенко

17.03.2021, 17:13

Игорь Яковенко

Оно приобрело нарративный характер.

В истории любой страны бывают периоды, когда внутриполитическая борьба приобретает отчетливо персонализированный, личностный характер. Ельцин – Горбачев. Сахаров – Брежнев. Троцкий – Сталин. Андрей Курбский – Иван Грозный. Нерв нынешней политической ситуации в России в значительной степени формируется вокруг противостояния: Навальный – Путин.

Начиная с августа минувшего года это противостояние приобрело нарративный характер и существует в публичном пространстве в форме "продолженной новости". Причем несмотря на то, что на стороне Путина в этом противостоянии абсолютно все ресурсы и возможности – Путин может сделать с Навальным все, что угодно, а Навальный ничего не может сделать с Путиным, - несмотря на это Навальный явно выигрывает в этом противостоянии политически.

По данным Левада-центра число ничего не знающих о его работе (или затруднившихся ответить) за последние пять лет сократилось вдвое: с 50% до 25%. А количество его сторонников выросло более чем в три раза с 6% до 19%, в то время как рейтинг Путина, хотя и остается довольно высоким, снизился до исторического минимума.

Тактика Путина в этом противостоянии заключается в стремлении сломить Навального морально и физически и вычеркнуть его из общественной жизни и общественного сознания. С этой целью Навальный помещен в исправительную колонию №2 в Покрове, где его как "склонного к побегу" подвергают пыткам по методу лишения сна. Каждый час в течение всей ночи его будит надзиратель с целью зафиксировать, что он не убежал. Т.н. "депривация сна" является одной из самых изощренных и жестоких пыток, приводящих к тяжелым последствиям для здоровья, в том числе психического. Эту пыточную методику охотно использовали коллеги Путина из НКВД, добиваясь таким образом "признаний" в подвалах Лубянки. Так пытали пленных американских летчиков во время Вьетнамской войны. Так что тут Путин и его подельники оказались в хорошей компании. Впрочем, как обычно.

С курсом на "забвение Навального" у Кремля пока складывается не очень. Вот только что вокруг имени политика разгорелся скандал между Союзом кинематографистов и кинокритиками в связи с присуждением премии "Белый слон" фильмам Навального в номинации "Событие года". Подавляющее большинство из 54 членов экспертного совета этой кинопремии высказалось за награду фильмам Навального, у главы Союза кинематографистов Никиты Михалкова случилась истерика:

"Понимаете, ки-но-кри-тик — он должен оценивать кино. Мне как-то неловко считать себя режиссером, если режиссер Навальный. Он к кино не имеет отношения. Если вы даете приз за политику, ну, дорогие мои, вы так и говорите. А когда вы хотите дать программе Навального приз как кинематографическому произведению, то вы ни хрена не кинокритики, вот и все". Конец цитаты.

От имени "ни хрена не кинокритиков" Михалкову оппонировал Виктор Матизен:

"Это действительно новаторские фильмы, таких не было. В нашей документалистике, да и в мировой, я думаю, не было ничего подобного разговору Навального со своим отравителем. Это просто фантастическое документальное кино. Кем бы ни был Навальный: правый, левый… Я человек либеральных убеждений, но если бы такой фильм сделал консерватор, я бы ему аплодировал точно так же. Работа сама по себе проведена шикарная. А риторика – это просто ораторское искусство. Закадровый текст в документальном кино играет огромное значение. И фигура ведущего, которая просматривается за ним, скажем, как Ромм гениально комментировал "Обыкновенный фашизм". Здесь же комментарий того же уровня и, вообще, прекрасный оратор. Там замечательная логика, замечательные объяснения, доскональная попытка разобраться". Конец цитаты.

В результате кинокритики опубликовали письмо, в котором сообщают, что экспертный совет "столкнулся с давлением и попыткой цензурного вмешательства в свою деятельность, что противоречит регламенту премии и духу свободного волеизъявления". После чего президент гильдии киноведов и кинокритиков Кирилл Разлогов заявил о том, что она перестает быть учредителем "Белого слона" и отпускает премию в свободное плавание.

Главный козырь Путина в его противостоянии с Навальным – отсутствие в команде оппозиционера человека, способного хоть в какой-то степени его временно заменить в качестве лидера протеста. В этой связи особое значение приобретают международные акции в поддержку российского оппозиционного политика. И тут уместно вспомнить, как в течение всего времени горьковской ссылки Сахарова во многих странах мира шла кампания в его защиту. Например, площадь в пяти минутах ходьбы от Белого дома, где находилось советское посольство в Вашингтоне, была переименована в площадь Сахарова. В различных мировых столицах регулярно, начиная с 1975 года, проводились "сахаровские слушания". А в разгар противостояния Сахарова с руководством КПСС опальному академику была вручена Нобелевская премия мира…

Понятно, что путинская Россия не Советский Союз, а Алексей Навальный не очень похож на академика Сахарова. Но так распорядилась История, что на острие противостояния с путинским фашизмом оказался именно Навальный, и поэтому поддержка, оказываемая ему в этом противостоянии, означает борьбу с одной из главных угроз человечеству за всю его историю…

Игорь Яковенко, blogspot.com

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