Подозреваемого в совершении автокраж вычислили по капле крови

Источник материала: Onliner

В конце декабря в Чериковский РОВД обратились местные жители, которые сообщили, что кто-то повредил их автомобили. Подозреваемый в совершении преступлений был задержан, причем установить его смогли по капле крови, оставленной на месте происшествия.

— Правоохранителями установлено, что два поврежденных автомобиля стояли ночью возле одной и той же пятиэтажки в Черикове. Утром автовладелец Mazda не обнаружил на своем автомобиле щетку стеклоочистителя, а в другом авто — BMW — неизвестный разбил стекло задней двери, — рассказали в Государственном комитете судебных экспертиз.

Во время проведения осмотра места происшествия в отдел внутренних дел поступило еще одно сообщение, что на этой же улице в автомобиле Audi, припаркованном возле подъезда жилого дома, также разбили боковое стекло. По словам потерпевшего, из салона автомобиля ничего не похищено. В ходе осмотра автомобиля на внутренней поверхности двери специалистом Кричевского межрайонного отдела ГКСЭ обнаружены и изъяты следы вещества бурого цвета.

— Изъятое вещество направлено экспертам управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области для проведения судебной медицинской генетической экспертизы. По результатам судебной экспертизы установлено, что вещество бурого цвета является кровью человека и происходит от неизвестного лица мужского генетического пола. При проведении сверки генетических характеристик обнаруженных следов крови по базе АИС «ДНК» Государственного комитета судебных экспертиз установлено совпадение с генотипом жителя Черикова, 2001 года рождения. Данную информацию эксперты передали правоохранителям, что позволило сотрудникам милиции задержать мужчину, — отметили в ГКСЭ.

По данным фактам Чериковский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело.

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