Баварцы показали серийный электрокар BMW i4

Источник материала: Onliner

Седан BMW i4 наконец принял свой товарный вид. Серийную машину показали на онлайн-презентации в рамках Media Day BMW. Баварские маркетологи предпочитают называть этот седан «четырехдверным купе». Говорят, машина на 85% повторяет прошлогодний концепт i4.





Как и ожидалось, i4 унаследовал весьма спорную стилистику передней части у кроссовера BMW iX. Дизайнеры не постеснялись нарисовать электромобилю рекордно большие «ноздри», несмотря на то, что полноценной решетки радиатора здесь не требовалось. Зато в остальных частях кузова обошлось без лишних экспериментов. Модель во многом напоминает последние модели BMW, включая 3 и 4-Series. Задняя часть и боковины относительно сдержанные. Пожалуй, это наиболее сбалансированный представитель линейки BMW i.

«Со своим спортивным внешним видом, лучшей в классе управляемостью и нулевым выбросом вредных газов i4 является настоящей BMW», — считает член правления BMW AG Питер Нота.





BMW i4 появится в продаже уже в этом году и будет предложен покупателям с различными силовыми установками и вариантами батареи. Обещают максимальный запас хода в 590 км по циклу WLTP. Самый мощный вариант «ай-четверки» оснащается моторами суммарной мощностью 530 л. с. Разгон до сотни — «около четырех секунд».





Другие детали пока держатся в секрете. Нет и снимков салона. Но можем не сомневаться: i4 получит новый интерьер с системой iDrive, включающей в себя два больших экрана на одной изогнутой панели.