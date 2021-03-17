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Баварцы показали серийный электрокар BMW i4

17.03.2021 17:43 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Седан BMW i4 наконец принял свой товарный вид. Серийную машину показали на онлайн-презентации в рамках Media Day BMW. Баварские маркетологи предпочитают называть этот седан «четырехдверным купе». Говорят, машина на 85% повторяет прошлогодний концепт i4.

Баварцы показали серийный электрокар BMW i4

Как и ожидалось, i4 унаследовал весьма спорную стилистику передней части у кроссовера BMW iX. Дизайнеры не постеснялись нарисовать электромобилю рекордно большие «ноздри», несмотря на то, что полноценной решетки радиатора здесь не требовалось. Зато в остальных частях кузова обошлось без лишних экспериментов. Модель во многом напоминает последние модели BMW, включая 3 и 4-Series. Задняя часть и боковины относительно сдержанные. Пожалуй, это наиболее сбалансированный представитель линейки BMW i.

«Со своим спортивным внешним видом, лучшей в классе управляемостью и нулевым выбросом вредных газов i4 является настоящей BMW», — считает член правления BMW AG Питер Нота.

Баварцы показали серийный электрокар BMW i4

BMW i4 появится в продаже уже в этом году и будет предложен покупателям с различными силовыми установками и вариантами батареи. Обещают максимальный запас хода в 590 км по циклу WLTP. Самый мощный вариант «ай-четверки» оснащается моторами суммарной мощностью 530 л. с. Разгон до сотни — «около четырех секунд».

Баварцы показали серийный электрокар BMW i4

Другие детали пока держатся в секрете. Нет и снимков салона. Но можем не сомневаться: i4 получит новый интерьер с системой iDrive, включающей в себя два больших экрана на одной изогнутой панели.

BMW 1 серия II (F2x) Рестайлинг, 2019 г.в., 15 500 км
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66 740 р.
25 750$ / 21 600€
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12 181 р.
4700$ / 3942€
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Седан BMW i4 наконец принял свой товарный вид. Серийную машину показали на онлайн-презентации в рамках Media Day BMW. Баварские маркетологи предпочитают называть этот...
 
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