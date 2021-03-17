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«Европейский» на Независимости все? На фасаде легендарного ночника появилась вывеска «Еврокэша»
Источник материала: Onliner
Столичную торговлю штормит: скоропостижно сдулся Bigzz, «Океан», который, как нам обещали, ни за что не уйдет под какую-либо сеть, закрыт, «ночник» «Европейский» на проспекте Независимости тоже уже больше не «Европейский». На изменение вывески
Судя по растяжке, открытие магазина состоится уже скоро. Правда, даже на сайте самого «Еврокэша» новая точка еще не обозначена. Зато активно идет набор сотрудников: обещают зарплаты от 500 до 900 рублей на руки.
С круглосуточным режимом работы, скорее всего, тоже придется попрощаться: пока есть намек на открытые двери только с 8:00 до 23:00. В помещениях не то чтобы идет глобальный ремонт, но «косметика» и перестановки грядут точно.
Мы обратились в компанию «Еврокэш» с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию. В отделе маркетинга пока не готовы что-либо комментировать, однако пообещали сделать это при первой возможности.
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