«Европейский» на Независимости все? На фасаде легендарного ночника появилась вывеска «Еврокэша»

Источник материала: Onliner

Столичную торговлю штормит: скоропостижно сдулся Bigzz, «Океан», который, как нам обещали, ни за что не уйдет под какую-либо сеть, закрыт, «ночник» «Европейский» на проспекте Независимости тоже уже больше не «Европейский». На изменение вывески обратил внимание блогер Кокобай. От былого магазина-легенды со странным ассортиментом и специфическим обслуживанием сейчас только и остались цифры 24 на фасаде. Все остальное уже в фирменных цветах «Еврокэша».

Судя по растяжке, открытие магазина состоится уже скоро. Правда, даже на сайте самого «Еврокэша» новая точка еще не обозначена. Зато активно идет набор сотрудников: обещают зарплаты от 500 до 900 рублей на руки.









С круглосуточным режимом работы, скорее всего, тоже придется попрощаться: пока есть намек на открытые двери только с 8:00 до 23:00. В помещениях не то чтобы идет глобальный ремонт, но «косметика» и перестановки грядут точно.













Мы обратились в компанию «Еврокэш» с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию. В отделе маркетинга пока не готовы что-либо комментировать, однако пообещали сделать это при первой возможности.