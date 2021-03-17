Вот это не вписался: крупногабаритное ДТП в Бресте попало на видео (видео)

Источник материала: Onliner

Сегодня в Бресте на перекрестке улиц Октябрьской Революции и 28 июля случилось нестандартное дорожно-транспортное происшествие. Грузовой автомобиль вез крупногабаритный груз — подъемный кран. Сложный поворот: грузовик вписывается, а груз — нет, цепляет опору, которая начинает опасно клониться прямо на пешеходный переход.

Крупногабаритный груз, как и полагается, перевозили с сопровождением. Однако от всех неприятностей не застрахуешься. Водитель грузового автомобиля, транспортирующий кран, был осторожен, но не учел то, что этот кран выдается над кабиной и он далеко не такой маневренный.

К счастью, опора осталась стоять на месте, хоть и наклонилась. Достопримечательностью вроде Пизанской башни не станет, но кто-то наверняка успел сделать забавное селфи.

В результате инцидента, судя по всему, никто не пострадал. Проезжавшие перекресток водители были удивлены увиденным. Между тем крупногабаритный транспорт изловчился быстренько сдать назад и продолжил движение, так что даже пробки на перекрестке не возникло.

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