Samsung официально показала новые смартфоны A52 и A72: 64-Мп камера, дисплей 90 Гц и защита IP67. Стали известны цены в Беларуси

Источник материала: Onliner

Сегодня Samsung показала конкурентные смартфоны, не относящиеся к верхнему ценовому диапазону: модели A52 и A72. Устройства получили камеры высокого разрешения, экраны с частотой обновления до 90 Гц, емкие аккумуляторы. Устройства Galaxy A52 и A72 станут первыми смартфонами с 2017 года в среднем классе, обладающими защитой IP67.

Традиционно акцент в презентации Samsung идет на камеры: устройства получили модули из четырех камер, включающие cветосильный F1.8 64 Мп c возможностью съемки 4K и сохранения из видеоряда 8-Мп скриншотов. Программная часть включает ИИ, распознающий и оптимизирующий до 30 сцен и фонов, включая еду и домашних животных. Камера получила оптическую и цифровую стабилизацию, ночной режим съемки. Фронтальная камера получила разрешение в 32 Мп.

Смартфоны получили дисплеи Samsung Super AMOLED с частотой обновления 90 Гц и яркостью до 800 нит. Экраны получили сертификацию Eye Care и могут автоматически регулироваться под характер использования c приоритетом для комфорта зрения. У A72 — Infinity-O дисплей на 6,7 дюйма, у A52 — дисплей с диагональю 6,5 дюйма. Процессор — Snapdragon 720G.





Емкость аккумулятора A52 составит 4500 мАч, A72 — 5000 мАч. Модели оснащены стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos и могут поддерживать расширение памяти до 1 ТБ. Рабочий интерфейс моделей — One UI 3.

Наконец, cмартфоны отличаются лаконичным и минималистичным дизайном. Телефоны поддерживают устройства экосистемы Galaxy, Smart Things, SmartTag и другие.





Смартфоны новой A-серии поступят в продажу во все сети официальных партнеров Samsung в Беларуси.

Samsung Galaxy A72 в цветах лавандовый, синий и черный на 256 ГБ будет стоить 1399 рублей, за версию с 128 ГБ — 1249 рублей. Модель A52 на 256 ГБ обойдется в 1149 рублей, на 128 ГБ — 949 рублей. Наконец, смартфон A32 с 128 ГБ на борту будет стоить 769, а на 64 ГБ — 699 рублей.