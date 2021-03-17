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7 рублей вместо 77: где купить самый дешевый домен
17.03.2021 17:53 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Глава hoster.by Сергей Повалишев ответил на вопросы владельцев бизнеса в
Международные доменные зоны пользуются популярностью у беларусов. В ТОП-5 самых популярных международных доменов 2020 года вошли .com, .ru, .pro, .site, .xyz. Среди них есть и доменные зоны, которые появились в Беларуси впервые — .pro, .site, .online, .store, .info.
Сергей Повалишев отметил, что в hoster.by снизили цены на более чем
«Если говорить про международные домены, мы являемся единственным в стране аккредитованным ICANN регистратором таких доменов. Международная корпорация ICANN производит аккредитацию и устанавливает правила доменной индустрии во всем мире. Быть единственным аккредитованным регистратором — это возможность напрямую работать с реестрами, а значит мы можем предложить своим клиентам по-настоящему выгодные цены. Плюс, это не только громкий статус, но и соответствие требованиям, в том числе в плане информационной безопасности»
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Глава hoster.by Сергей Повалишев ответил на вопросы владельцев бизнеса в прямом эфире и рассказал о том, почему домены в hoster.by стоят намного дешевле, и что значит быть...
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