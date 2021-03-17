ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

7 рублей вместо 77: где купить самый дешевый домен

17.03.2021 17:53 — Разное | ProBusiness  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ProBusiness

Глава hoster.by Сергей Повалишев ответил на вопросы владельцев бизнеса в прямом эфире и рассказал о том, почему домены в hoster.by стоят намного дешевле, и что значит быть аккредитованным регистратором ICANN.

Международные доменные зоны пользуются популярностью у беларусов. В ТОП-5 самых популярных международных доменов 2020 года вошли .com, .ru, .pro, .site, .xyz. Среди них есть и доменные зоны, которые появились в Беларуси впервые — .pro, .site, .online, .store, .info.

7 рублей вместо 77: где купить самый дешевый домен

Сергей Повалишев отметил, что в hoster.by снизили цены на более чем 100 доменных зон, при этом многие домены до 20 раз дешевле, чем на сайтах других белорусских регистраторов. Такое изменение цены стало возможным благодаря аккредитации ICANN, которая позволяет клиентам hoster.by регистрировать международные домены без посредников. Цены на международные домены в hoster.by стартуют всего от 7 рублей за год.

Так, например, домен .site можно зарегистировать в hoster.by по цене 7,5 BYN, в то время как у других регистраторов цена составляет 77,99 BYN и 80 BYN. Цена за регистрацию .store в hoster.by - 9 BYN, один из регистраторов предлагает этот же домен за 189 BYN.

«Если говорить про международные домены, мы являемся единственным в стране аккредитованным ICANN регистратором таких доменов. Международная корпорация ICANN производит аккредитацию и устанавливает правила доменной индустрии во всем мире. Быть единственным аккредитованным регистратором — это возможность напрямую работать с реестрами, а значит мы можем предложить своим клиентам по-настоящему выгодные цены. Плюс, это не только громкий статус, но и соответствие требованиям, в том числе в плане информационной безопасности»

Не осталось причин откладывать запуск своего проекта. Зарегистрируйте свой домен прямо сейчас.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава hoster.by Сергей Повалишев ответил на вопросы владельцев бизнеса в прямом эфире и рассказал о том, почему домены в hoster.by стоят намного дешевле, и что значит быть...
 
Новости дня
Новости разные
 
Samsung официально показала новые смартфоны A52 и A72: 64-Мп камера, дисплей 90 Гц и защита IP67. Стали известны цены в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by