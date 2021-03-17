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США объявили о новых санкциях против России

17.03.2021 17:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

США объявили о новых торговых санкциях против России. Об этом говорится на сайте министерства торговли США.



Ограничения вступят в силу в четверг, 18 марта. Новые торговые санкции коснутся экспорта, связанного с нацбезопасностью. До 1 сентября 2021 года предусмотрены исключения: в частности, на предметы, связанные с авиацией, космосом и предметами для шифрования и технологий программного обеспечения.

Минторговли подчеркивает, что санкции вводят на основании обвинений в адрес Москвы в применении химоружия. «Министерство торговли стремится не допустить доступа России к секретным американским технологиям, которые могут быть использованы для ее злостной деятельности в области химического оружия», — говорится в сообщении.

В США считают, что Россия причастна к двум случаям применения химического оружия: первый касается ситуации вокруг Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента), второй — отравления Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании. Россия опровергает эти обвинения.

Отмечается, что введенные 17 марта санкции — продолжение ограничительных мер, введенных в начале марта. Тогда под санкции попали девять компаний из России, три — из Германии, и одна — из Швейцарии. 

Среди российских предприятий, помимо 27-го Научного центра Минобороны, в документе указаны компании «Химмед», «Фемтеко», «Интерлаб», «Лабинвест», «Аналит продактс», «Интертек Инструментс», «Фармконтракт», «Рау фарм» и «Регионснаб». 

В документах говорилось, что санкции против этих организаций вводятся «за деятельность по распространению в поддержку российской программы оружия массового уничтожения».
 
 
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США объявили о новых торговых санкциях против России. Об этом говорится на сайте министерства торговли США.
 
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