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Мария Колесникова останется в СИЗО

17.03.2021 17:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сегодня в суде Партизанского района Минска рассматривалась жалоба защиты Марии Колесниковой на продление срока содержания под стражей.

Суд не удовлетворил жалобу, Мария останется в СИЗО до 8 мая, сообщает Telegram-канал Виктора Бабарико.



Напомним, член президиума КС Мария Колесникова находится под стражей с 8 сентября. В марте срок ее ареста был очередной раз продлен на два месяца. 

Колесникову задержали после того, как она, на границе с Украиной порвала свой паспорт, не дав силовикам выдворить ее из страны. После этого ей предъявили обвинение в "призывах к действиям, вредящим нацбезопасности". 

В феврале Марии, как и другим фигурантам дела Координационного совета, предъявили новые обвинения: "заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем" (ч. 1 ст. 357 УК) и "создание экстремистского формирования и руководство им" (ч. 1 ст. 361-1 УК). По этим обвинениям ей грозит до 12 лет лишения свободы. 
 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня в суде Партизанского района Минска рассматривалась жалоба защиты Марии Колесниковой на продление срока содержания под стражей.
 
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