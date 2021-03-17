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Что надо внести в Конституцию, чтобы "погасить социальный пар" ― Иванов

17.03.2021 18:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Что надо внести в Конституцию, чтобы "погасить социальный пар" ― Иванов

Три основных тренда надо учесть при выработке новых конституционных норм, считает собеседник радио Sputnik. 

"Первое и самое главное, что у нас существует большое количество людей, которые привыкли к сложившейся структуре жизни, они выступают в поддержку действующей власти и для них любые перемены являются неким стрессом. Этой категории людей очень важно в Конституцию внести какие-то легкие поправки, "лайт вариант", который показал бы им, что жизнь меняется в лучшую сторону", ― полагает Иванов.

© Sputnik / Виктор Толочко
Состав расширен: Лукашенко подписал указ о конституционной комиссии

Для "прозападных" сил, которые все же есть в стране и выступают за разрыв отношений с Россией в рамках Союзного государства, скорее всего, "не получится создать какую-то более лояльную правовую  базу, но их представителей  можно вовлечь к выработке конструктивных предложений", считает Иванов.

"И третья часть, самая большая и должна стать основной, ―то, что мы говорим о возрождении и сохранении единого отечества от  Бреста до Сахалина. И очень важно, чтобы потомкам передать понимание того, как сделать республику процветающей, а это возможно только в случае, если мы ее представим как наследницу Древней Руси, Великой Руси и Советского периода",― рассуждает Иванов.

По данным спикера, для выработки обновленного варианта Конституции поступило более 60 тысяч предложений поправок, "это уникально, что вовлекается реальное население в выработку основного закона, это действие работает на стравливание социального напряжения, социального пара в такое мягкое гашение", отметил спикер.

"Работа, которая ведется, правильная и своевременная, единственное ― в составе комиссии, на мой взгляд, очень много чиновников, практически все представители вертикали, и очень мало представителей свободной мысли", ― добавил собеседник.

Напомним, ранее в Беларуси указом Александра Лукашенко была создана Конституционная комиссия, которая до 1 августа 2021 года должна представить на рассмотрение главы государства предложения по изменению Основного Закона страны.

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Теги: Брест
 
 
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В составе Конституционной комиссии, которая займется разработкой обновленного основного закона, много чиновников, но мало представителей "свободной мысли",...
 
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