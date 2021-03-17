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Как начиналось советское фото: знаковые работы Макса Альперта

17.03.2021 18:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

18 марта 1899 года в Симферополе родился один из родоначальников советской репортажной фотографии Макс Альперт. Начинал работать в фотоателье в Одессе, потом переехал в Москву и снимал для "Рабочей газеты". Был принят в ассоциацию фоторепортеров, новое поколение которой главной задачей видело объективную подачу материала, без ретуши — так, чтобы зритель мог прочувствовать то или иное событие.

В 1930-е годы работал в журнале "СССР на стройке" и ему посчастливилось увидеть самые знаменательные для всей страны строительства: завода в Магнитогорске, прокладку Туркестано-Сибирской магистрали, Большого Ферганского канала. На этих кадрах запечатлен монументальный образ героя-строителя, олицетворяющий молодую и сильную страну. Фотографии Альперта отличаются масштабностью, глубиной перспективы, контрастным сопоставлением крупных фигур на переднем плане и грандиозных рукотворных сооружений на заднем.

Будучи корреспондентом ТАСС и "Совинформбюро" во время Великой Отечественной войны, Альперт часто выезжал на фронт, делал фотографии прямо на поле боя. Самый известный снимок "Комбат" стал символом подвига и героизма. Как писали критики, если бы Альперт сделал только эту работу, то и тогда его имя навсегда осталось бы в истории советской документальной фотографии.

После войны Альперт продолжал работу в агентстве печати "Новости" до самой смерти в 1980 году, оставив множество прекрасных фоторабот советской жизни 50-70 годов.

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