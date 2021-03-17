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Ни пройти, ни проехать: жители Витебска воюют за дорогу – видео

17.03.2021 18:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Когда 15 лет назад деревня Орехово стала частью Витебска, жильцы надеялись, что власти займутся дорогами. Но этого так и не произошло. С заявлениями о ремонте жители района обращались во все инстанции. Кроме того, составляли петицию, документ подписали 40 человек.

"Улица Ореховская имеет грунтово-щебеночное покрытие, но в процессе эксплуатации данное покрытие изнашивается и появляются дефекты, которые не соответствуют СТБ 1291-2016, а также данные дефекты создают угрозу для безопасности дорожного движения и ускоряют износ транспортных средств физических лиц и организаций", - написано в петиции.

Коммунальщики выравнивают дорогу грейдером, но проблема решается только частично. По мнению жителей улицы, на ремонт дороги средств нужно куда больше, нежели на укладку асфальта. Что касается асфальтирования, на него пока денег нет "в связи с ограниченными возможностями бюджета", пояснили областные чиновники.

"Строительство коттеджного поселка продолжается, поэтому там пока нет ни дорог, ни нормальной инфраструктуры с коммуникациями, но все это будет сделано", - заверили представители администрации.

Собеседники отметили, что работы начались буквально месяц назад и сначала придется закончить все необходимое, и уж только потом асфальтировать дорогу, поскольку по ней ездит строительная техника, которая очень быстро разрушит свежий асфальт.

"В этом году получено где-то процентов 60-70 финансирования на строительство, а вот 2022 должен быть итоговым по готовности инфраструктуры", - заявили в администрации.

Не смотря на обещания чиновников, жители улицы смотрят в будущее настороженно.

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Теги: Витебск
 
 
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Грунтовую дорогу стабильно размывает осенью, весной и во время дождей. Смотрите на видео, почему жители района обращаются во все инстанции и пишут петиции.
 
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