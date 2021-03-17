Источник материала: UDF



Иллюстративное фото

«Цель данных мероприятий – создать вместо многочисленных налоговых льгот комфортные условия для субъектов хозяйствования, исключающие налогообложение инвестиций и обеспечивающие поступления в бюджет только с реально получаемых доходов», — пишет министр.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Государство лишит малый и средний бизнес преференций Государство ожидает повышения уровня участия МСП в формировании бюджетных доходов.

Об этом пишет в своей статье в ведомственном издании Минфина «Финансы. Учет. Аудит» министр финансовПо мнению министра, налоговая система перенасыщена льготами и преференциальными режимами.Селиверстов предлагает расширить налоговую базу за счет отмены льгот и одновременно совершенствовать порядок уплаты налогов.Он также отмечает, что государство ожидает повышения уровня участия МСП в формировании бюджетных доходов.Напомним, что в Беларуси наблюдается снижение числа вновь открытых бизнесов. В январе число таковых по сравнению с прошлым годом упало почти в пять раз.В феврале во время ВНСпосле выступления руководителя Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей им. Кунявскогоразразился целой тирадой о том, что ждет бизнес Беларуси.