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Государство лишит малый и средний бизнес преференций
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Об этом пишет в своей статье в ведомственном издании Минфина «Финансы. Учет. Аудит» министр финансов Юрий Селиверстов. По мнению министра, налоговая система перенасыщена льготами и преференциальными режимами.
Селиверстов предлагает расширить налоговую базу за счет отмены льгот и одновременно совершенствовать порядок уплаты налогов.
«Цель данных мероприятий – создать вместо многочисленных налоговых льгот комфортные условия для субъектов хозяйствования, исключающие налогообложение инвестиций и обеспечивающие поступления в бюджет только с реально получаемых доходов», — пишет министр.
Он также отмечает, что государство ожидает повышения уровня участия МСП в формировании бюджетных доходов.
Напомним, что в Беларуси наблюдается снижение числа вновь открытых бизнесов. В январе число таковых по сравнению с прошлым годом упало почти в пять раз.
В феврале во время ВНС Александр Лукашенко после выступления руководителя Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей им. Кунявского Жанны Тарасевич разразился целой тирадой о том, что ждет бизнес Беларуси.
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Государство ожидает повышения уровня участия МСП в формировании бюджетных доходов.
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