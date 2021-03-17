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«Надеюсь, «зашивали» не наркотики, а «жучки»». Неизвестный проник в авто экс-следователя, пока его допрашивали в СК
Источник материала: UDFВ машину, на которой бывший следователь Следственного комитета Евгений Юшкевич приехал на допрос в СК, проник неизвестный — и что-то открывал на панели. Это зафиксировал видеорегистратор. Евгений рассказал
Фото из инстаграма Юшкевича
Бывший следователь, а ныне андроид-разработчик Евгений Юшкевич является подозреваемым по ч. 1 ст. 342 УК (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).
Его задержали в ноябре 2020 года, но после проведения следственных действий изменили меру пресечения на подписку о невыезде. Сейчас он регулярно ходит на допросы.
Евгений рассказывает, что сегодня к 11 часам его с адвокатом вызвали на допрос в УСК по Минску. Чтобы добраться из пригорода, он взял машину отца и припарковал ее в 10.45 во дворах на улице Захарова.
Пока Евгений был на допросе, видеорегистратор, сработавший на движение, зафиксировал, что в машину проник неизвестный (возможно, он был не один).
— Надеюсь, что «зашивали» не наркотики, а «жучки», потому что я к наркотикам плохо очень отношусь и пару лет жизни отдал борьбе с ними. И ни я, ни отец ничего не употребляем, — говорит Юшкевич.
При этом, говорит Евгений, если речь идет о прослушке, то ее установка таким способом законна. Это является оперативно-разыскным мероприятием и регулируется законом «Об оперативно-разыскной деятельности».
Евгений признается, что сделать эту ситуацию публичной он решился оттого, что опасается возможных провокаций в его сторону.
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«Надеюсь, «зашивали» не наркотики, а «жучки»». Неизвестный проник в авто экс-следователя, пока его допрашивали в СК
При этом, говорит Евгений, если речь идет о прослушке, то ее установка таким способом законна.
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