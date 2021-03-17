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Джо Байден заявил, что считает Путина убийцей
Источник материала: UDF
Джо Байден. Фото: AFP
«Он заплатит цену. Мы долго разговаривали, он и я, когда мы — я знаю его относительно хорошо. И разговор начался с того, что я сказал: «Я знаю вас, и вы знаете меня. Если я установлю, что это произошло, то будьте готовы»», — сообщил Джо Байден.
Журналист спросил президента США: «Так вы знаете Владимира Путина. Вы думаете, что он убийца?» «Ммм, да. Вы увидите, что Путин заплатит, хотя кончено можно гулять и жевать жвачку одновременно в местах, где совместная работа отвечает нашим общим интересам», — ответил Байден.
Ранее разведка США опубликовала отчет, согласно которому Россия на выборах американского президента в 2020 году организовала кампанию по очернению кандидата от демократической партии Джозефа Байдена.
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Разведка США опубликовала отчет, согласно которому Россия вмешивалась в президентские выборы в США.
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