К трем годам ограничения свободы приговорен минчанин за участие в акции на «площади Перемен»

Суд Центрального района Минска 17 марта приговорил 43-летнего минского архитектора Вадима Дмитрёнка к трем годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. На время обжалования приговора он отпущен из-под стражи под подписку о невыезде и надлежащем поведении, сообщает лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна».





Дмитрёнок был задержан 15 ноября 2020 года на так называемой площади Перемен (двор на улице Червякова в Минске). При задержании был сильно избит, впоследствии доставлен в больницу скорой помощи с черепно-мозговой травмой легкой степени, царапинами, ушибами и другими травмами.

Изначально Дмитрёнок обвинялся по четырем статьям Уголовного кодекса: ч. 2 ст. 296 (незаконное изготовление или сбыт холодного оружия), ч. 1 ст. 342 (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти или повлекших нарушение работы транспорта или организаций, либо активное участие в таких действиях); ст. 14 (покушение на преступление), ч. 2 ст. 293 (участие в массовых беспорядках).

Дело рассматривала судья Татьяна Оковитая. Во время процесса произошла замена прокурора с Артема Цветкова на Ивана Процкого. Новый обвинитель снял три статьи, оставив только 342-ю.

Выступавший в качестве свидетеля сотрудник ГУБОПиК сообщил в суде, что обвиняемый выкрикивал лозунги и оскорбительные выражения в сторону сотрудников, заводил толпу. А когда люди пошли за ним, он ушел в сторону и исчез, милиционеры начали применять светошумовые гранаты. Сотрудник ГУБОПиК запомнил подсудимого по длинной бороде, куртке темного цвета и рюкзаку, отметил, что на нем была черная маска, из-под которой было видно бороду. Движению транспорта Дмитрёнок не мешал, так как транспорт не ходил.

Впоследствии, в момент задержания, обвиняемый якобы оказывал сопротивление силовикам, хватался за обмундирование, пытался вырваться и наносить удары в область живота. Сам свидетель держал задержанного за руку, физическую силу к нему не применял. Задержание проводили около 10 сотрудников. Свидетель не принимал участия в личном обыске, но видел, что было найдено при нем. По его словам, он не видел, чтобы Дмитрёнка избивали.

Защитник обвиняемого указала на ряд противоречий в показаниях, данных свидетелем во время суда и на предварительном следствии: не совпадает описанный цвет куртки, место и время задержания, а также тот факт, что он мог видеть черную бороду Дмитрёнка, так как на нем был шарф, закрывающий нижнюю половину лица и шею.

В последнем слове Дмитрёнок заявил, что не сделал ничего противозаконного, чтобы чувствовать угрызения совести и вину. Он считает, что, возможно, его нужно привлечь к административной ответственности за участие в несанкционированном мероприятии по ст. 24.23 КоАП, но и здесь его вина под вопросом, поскольку 15 ноября на «площади Перемен» «был не митинг», а «люди собрались стихийно, чтобы почтить память погибшего Романа Бондаренко». Личное участие в этом Вадим Дмитрёнок считает «своим гражданским долгом» и не видит ничего плохого в том, что люди хотели выразить свою позицию и уважение погибшему.

Его вину по ст. 342 признали доказанной. Смягчающими обстоятельствами стали наличие малолетних детей, отягчающими — совершение преступления по мотивам политической и идеологической вражды.