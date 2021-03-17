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В Минске троллейбус столкнулся с перестроившимся Volkswagen, пострадали два человека
Источник материала: Onliner
В ГАИ Минска сообщили, что сегодня на улице Куйбышева столкнулись Volkswagen и троллейбус. ДТП случилось в 15:35. В результате ДТП два человека, пассажиры троллейбуса, получили травмы и были доставлены в больницу.
По предварительной информации, водитель 1972 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen, двигался по улице Куйбышева со стороны улицы Кульман в направлении улицы Веры Хоружей. Он перестроился, и в этот момент произошло столкновение с попутно двигавшимся троллейбусом.
— В результате ДТП пострадали пассажиры троллейбуса — женщина 1954 года рождения и молодой человек 2000 года рождения. Они были доставлены в медицинское учреждение, — рассказали в ГАИ.
Столичная Госавтоинспекция напоминает, что при перестроении водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся попутно, без изменения их направления движения.
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В ГАИ Минска сообщили, что сегодня на улице Куйбышева столкнулись Volkswagen и троллейбус. ДТП случилось в 15:35. В результате ДТП два человека, пассажиры троллейбуса,...
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