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В Минске троллейбус столкнулся с перестроившимся Volkswagen, пострадали два человека

17.03.2021 18:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В ГАИ Минска сообщили, что сегодня на улице Куйбышева столкнулись Volkswagen и троллейбус. ДТП случилось в 15:35. В результате ДТП два человека, пассажиры троллейбуса, получили травмы и были доставлены в больницу.

По предварительной информации, водитель 1972 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen, двигался по улице Куйбышева со стороны улицы Кульман в направлении улицы Веры Хоружей. Он перестроился, и в этот момент произошло столкновение с попутно двигавшимся троллейбусом.

— В результате ДТП пострадали пассажиры троллейбуса — женщина 1954 года рождения и молодой человек 2000 года рождения. Они были доставлены в медицинское учреждение, — рассказали в ГАИ.

В Минске троллейбус столкнулся с перестроившимся Volkswagen, пострадали два человека

Столичная Госавтоинспекция напоминает, что при перестроении водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся попутно, без изменения их направления движения.

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Теги: Минск
 
 
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В ГАИ Минска сообщили, что сегодня на улице Куйбышева столкнулись Volkswagen и троллейбус. ДТП случилось в 15:35. В результате ДТП два человека, пассажиры троллейбуса,...
 
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