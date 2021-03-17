Водитель, устроивший аварию с двумя погибшими в Лунинецком районе, получил 8 лет колонии

Источник материала: Tut.by

Суд Лунинецкого района приговорил водителя к восьми годам колонии за ДТП с двумя погибшими. Об этом сообщили в пресс-службе Брестского областного суда.





Установлено, что 19 сентября 50-летний водитель Opel, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехал по деревне Большие Чучевичи со скоростью около 90 км/ч при максимально разрешенной не более 60 км/ч. На закруглении дороги он не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль перевернулся . В результате ДТП 42-летний и 53-летний пассажиры легковушки получили тяжкие телесные повреждения, от которых умерли.

В судебном заседании обвиняемый полностью признал вину. В итоге суд приговорил его к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 5 лет.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

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