ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Водитель, устроивший аварию с двумя погибшими в Лунинецком районе, получил 8 лет колонии

17.03.2021 18:23 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Суд Лунинецкого района приговорил водителя к восьми годам колонии за ДТП с двумя погибшими. Об этом сообщили в пресс-службе Брестского областного суда.


Установлено, что 19 сентября 50-летний водитель Opel, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехал по деревне Большие Чучевичи со скоростью около 90 км/ч при максимально разрешенной не более 60 км/ч. На закруглении дороги он не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль перевернулся. В результате ДТП 42-летний и 53-летний пассажиры легковушки получили тяжкие телесные повреждения, от которых умерли.

В судебном заседании обвиняемый полностью признал вину. В итоге суд приговорил его к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 5 лет.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм, вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
 
Новости дня
Новости разные
 
Как начиналось советское фото: знаковые работы Макса Альперта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by