|
Водитель, устроивший аварию с двумя погибшими в Лунинецком районе, получил 8 лет колонии
Источник материала: Tut.by
Суд Лунинецкого района приговорил водителя к восьми годам колонии за ДТП с двумя погибшими. Об этом
Установлено, что 19 сентября 50-летний водитель Opel, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехал по деревне Большие Чучевичи со скоростью около 90 км/ч при максимально разрешенной не более 60 км/ч. На закруглении дороги он не справился с управлением и съехал в кювет, где
В судебном заседании обвиняемый полностью признал вину. В итоге суд приговорил его к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 5 лет.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)