В Беларуси самая низкая минимальная зарплата в Европе. Значит, мы самые бедные? Спросили у экономиста

Источник материала: Tut.by

В этом году Беларусь оказалась страной с самой низкой минимальной зарплатой в Европе. С 1 января работающим на полную ставку не могут платить меньше 400 рублей в месяц до уплаты налогов. При этом Молдова, ближайшая к нам страна по уровню «минималки», обгоняет нас на 32 рубля в пересчете. Можно ли из этого сделать вывод, что Беларусь беднее остальных европейских стран? Мы задали этот вопрос экономисту Катерине Борнуковой.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

С 1 января 2021 года в Беларуси повысилась минимальная зарплата. Теперь она составляет 400 рублей. С учетом того, что в ноябре «минималка» уже была проиндексирована до 388 рублей 42 копеек, прибавка составила 11 рублей 58 копеек. Тем, кто работает на полную ставку, наниматель не вправе платить меньше этой суммы.

Европейские страны, которые в этом году находятся ближе всего к нам по уровню минимальной зарплаты — это Молдова (там «минималка» с 1 января выросла до 2935 леев, или 432 рублей в пересчете по нынешнему курсу), Россия (с 1 января «минималка» составляет 12 792 российских рубля, или 455 белорусских), Украина (минимальная зарплата с этого года повысилась до 6000 гривен, или 562 рублей) и Албания (повышение «минималки» тоже было 1 января, теперь она составляет 30 000 леков, или 753 рубля).

В десятку стран с самой низкой минимальной зарплатой в Европе входят только две страны — члена Евросоюза. Это Болгария (650 левов, или 1027 рублей) и Венгрия (167 400 форинтов, или 1413 рублей).

Академический директор исследовательского центра BEROC Катерина Борнукова подчеркивает, что судить об уровне бедности в стране по размеру минимальной зарплаты не стоит.

— Она отражает не столько бедность, сколько уровень минимальной защиты, который государство готово обеспечить работникам. Основной смысл минимальной зарплаты в том, что работники были защищены и обеспечены неким уровнем заработка даже в тех ситуациях, когда они по каким-либо причинам оказываются не в полноценной рыночной конкуренции. Например, если их работодатель на рынке труда является монополистом — скажем, единственным крупным предприятием в маленьком городе, — объясняет Катерина Борнукова. — В Беларуси дополнительный смысл минимальной зарплаты в том, что многие предприятия у нас государственные, и когда они устанавливают зарплаты, они ориентируются не на рыночные механизмы.

Также эксперт обращает внимание на то, что, сравнивая минимальные зарплаты, мы не знаем, сколько людей в стране их на самом деле получают.

— Допустим, у нас минимальная зарплата ниже, чем в Украине, но если в Украине «минималку» получают, условно говоря, 30% работающих, а у нас — 5%, то сложно сравнить, где хуже, а где лучше. Также в Украине повышение минимальной зарплаты было во многом связано с тем, что там очень развита теневая экономика. Многие официально трудоустроены на минимальную зарплату, а на самом деле получают больше, но в конверте. Отчасти минимальную зарплату повысили для того, чтобы минимизировать этот теневой рынок. И не стоит забывать о том, что у людей могут быть другие источники дохода помимо зарплаты. Поэтому напрямую сравнивать страны по уровню минимальной зарплаты не совсем правильно, для этого есть различные международные критерии. Тут мы пока не выглядим хуже других стран. Но тот факт, что минимальная зарплата у нас самая низкая, показывает, что работники у нас защищены чуть меньше, чем в других странах, — констатирует Катерина Борнукова.