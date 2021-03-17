«Шерсть поредела и вылезала клочьями». «Роскосмос» рассекретил документы о полете собак в космос

Источник материала: Tut.by

К 55-летию со дня завершения 22-суточного полета корабля «Космос-110», который установил рекорд по продолжительности пребывания живых существ на орбите, «Роскосмос» впервые опубликовал архивные материалы и рассказал о судьбе пассажиров корабля, собак Ветерок и Уголек.



Сотрудница ИМБП перед 22-дневным полетом собак Уголька и Ветерка. 1966 год. Фото: Роскосмос

16 марта 1966 года 22-суточным полетом корабля-спутника «Космос-110» с четвероногими «космонавтами» на борту — собаками Ветерок и Уголек — была завершена советская программа космических кораблей «Восход». Последний из «Восходов» установил мировой рекорд по высоте и продолжительности пребывания живых существ в космосе. Научные результаты этой миссии были использованы при подготовке последующих программ длительных пилотируемых полетов.

Теперь Госкорпорация «Роскосмос» представляет новый комплект рассекреченных документов о подготовке и реализации этой исторической миссии.

Программа полета «Космоса-110» предусматривала исследование факторов воздействия на биологические организмы трехнедельного полета на орбите, проходящей через внутренний радиационный пояс Земли, а также испытание системы жизнеобеспечения для будущих длительных пилотируемых экспедиций.

Для выполнения миссии из сотни беспородных «претендентов» отобрали двух собак. «Пассажиров» усадили в герметичные контейнеры с заданной газовой средой, надели на них «костюмы», подводившие к животным датчики и удерживающие их тела от излишних движений. Кормление осуществлялось через специальную фистулу, позволявшую автоматически подавать жидкую пищу прямо в желудок. Кроме собак на борту находились другие биологические объекты исследований (бактерии, семена растений, дрожжи и тому подобное).



Собака Ветерок, ее контейнер и персональный «скафандр» после полета. 1966 год. Фото: Роскосмос / архив ИМБП РАН

Запуск с космодрома Байконур состоялся 22 февраля 1966 года в 23.09 по московскому времени. Миссия с постоянными пролетами через радиационные пояса продолжалась 21 день 18 часов 51 минуту и стала на тот период рекордом продолжительности пребывания живых существ в космосе.

Вернувшихся на Землю Уголька и Ветерка исследовали в лаборатории Института медико-биологических проблем. Космическое путешествие сильно ослабило собак: они выглядели худыми и вялыми, быстро уставали, предпочитали лежать и испытывали постоянную жажду. В результате воздействия космической радиации их шерсть поредела и вылезала клочьями. Однако уже через три дня они пришли в себя, а спустя несколько недель полностью восстановились. Дворняги прожили полноценную жизнь обитателей вивария ИМБП и оставили после себя здоровое потомство.