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Сборная России по хоккею выступит на ЧМ с гимном IIHF

17.03.2021 18:33 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Сборная России по хоккею выступит на ЧМ с гимном IIHF

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  • 17.03.2021, 18:19
Сборная России по хоккею выступит на ЧМ с гимном IIHF
Фото: Федерация хоккея России

Выступать под национальным флагом и гимном запретили.

Сборная России будет выступать на чемпионате мира 2021 года под флагом олимпийского комитета страны (ОКР) и с гимном Международной федерации хоккея (IIHF). Об этом сообщил глава IIHF Рене Фазель.

В декабре Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение о запрете российским спортсменам выступать на Олимпиадах, Паралимпиадах и чемпионатах мира под национальными флагом и гимном в течение двух лет.

«Мы приняли решение, что на форме будет логотип ОКР. То же касается и флага – будет использован флаг Олимпийского комитета России. При победе сборной России на стадионе будет играть гимн IIHF. Это даже не гимн, а скорее «джингл», - сказал Фазель.

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.

Напомним, что Международная федерация хоккея (IIHF) лишила Минск права на проведение чемпионата мира по хоккею 2021 года. Причина — проблемы безопасности.

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Теги: Минск
 
 
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Выступать под национальным флагом и гимном запретили.
 
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