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Совет адвокатур и юридических обществ Европы выступил в поддержку белорусских адвокатов

17.03.2021 18:33 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Совет адвокатур и юридических обществ Европы выступил в поддержку белорусских адвокатов

  • 17.03.2021, 17:44
Совет адвокатур и юридических обществ Европы выступил в поддержку белорусских адвокатов

Обращение было отправлено в Минюст.

Совет адвокатур и юридических обществ Европы (CCBE), представляющий коллегии адвокатов и юридических обществ 45 стран и посредством их более миллиона европейских юристов, обратился в белорусский Минюст по поводу лишения адвокатских лицензий Людмилы Казак, Михаила Кирилюка, Константина Михеля и Максима Конана. Текст обращения в адрес министра юстиции Олега Слижевского опубликован на официальном сайте CCBE.

Совет считает, что решения об отзыве их лицензий связаны с профессиональной деятельностью, в частности, с защитой задержанных демонстрантов и представителей оппозиции. CCBE просит Минюст обратить внимание на Основные принципы ООН, касающихся роли юристов, в частности, принципы 16 и 18 о гарантиях их деятельности, принцип 23 о свободе убеждений и ассоциации и принципы 27, 28 и 29 о дисциплинарных мерах.

Совет призывает сделать все необходимое для обеспечения того, чтобы все белорусские юристы могли беспрепятственно выполнять свои профессиональные обязанности не опасаясь репрессий.

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