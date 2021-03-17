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Праздник огня в Иране огня унес жизни 9 человек

17.03.2021 18:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По меньшей мере девять человек погибли и 1 894 пострадали в ходе традиционного праздника огня в Иране.



 Об этом сообщил в среду официальный представитель Организации по чрезвычайным происшествиям Ирана Моджтаба Халеди, пишет ТАСС.

Он добавил, что в прошлом году погибших было четверо, а раненых - 1 498, передает телерадиовещательная корпорация IRIB.

По словам Халеди, "больше всего пострадавших [в нынешнем году] в провинциях Тегеран, Восточный Азербайджан и Керманшах", "возраст 46% раненых - от шести до 18 лет".
 
 
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По меньшей мере девять человек погибли и 1 894 пострадали в ходе традиционного праздника огня в Иране.
 
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