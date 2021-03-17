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В Могилеве задержали известного активиста Сергея Пехтерева

17.03.2021 18:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Об этом сообщает телеграм-канал «Mayday».

В Могилеве задержали известного активиста Сергея Пехтерева
Задержан известный могилевский активист Сергей Пехтерев

По словам правозащитников, Пехтерев успел сообщить другу, что его забирают в РОВД. Причина задержания неизвестна. Периодически активист появляется онлайн в различных мессенджерах. Возможно, неизвестные получили доступ к его аккаунтам.

Сергей Пехтерев — один из самых ярких активистов Могилева, администратор городского телеграм-канала «Losque». В августе 2020 года во время послевыборных событий помогал родным и близким тех, кто попал в могилевский ИВС.

Осенью 2020 года был наказан 14 сутками административного ареста за участие в акциях протеста.

Напомним, Сергей Пехтерев — айтишник и один из самых ярких активистов новой волны в Могилеве. В 2019 году он вместе с проектом мониторинга чистоты воздуха PAVETRA.ONLINE дошел до финала республиканского конкурса социальных проектов Social Weekend.
 
Теги: Могилев
 
 
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