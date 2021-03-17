ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Под Осиповичами "Нива" протаранила школьный автобус: погиб человек

17.03.2021 18:39 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

К счастью, детей в автобусе не было, а четверо взрослых пассажиров не пострадали

Авария случилась утром 17 марта под Осиповичами – на дороге в сторону Дараганово. «Нива» под управлением 55-летнего водителя оказалась на встречке и врезалась в желтый школьный автобус «ПАЗ».

В результате аварии 51-летний мужчина, который сидел на пассажирском сидении «Нивы» погиб, еще два пассажира и водитель госпитализированы. Из салона их деблокировали сотрудники МЧС.

Водитель и четыре взрослых пассажира автобуса не пострадали. А детей в автобусе не было. После осмотра медиками их жизни и здоровью ничего не угрожает. Автобус как раз ехал за детьми.

По предварительной информации, водитель «Нивы» не справился с управлением в районе опасного поворота: на встречку он выехал в районе действия знаков «Опасные повороты» и «Аварийно-опасный участок». 
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К счастью, детей в автобусе не было, а четверо взрослых пассажиров не пострадали
 
Новости дня
Новости разные
 
Совет адвокатур и юридических обществ Европы выступил в поддержку белорусских адвокатов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by