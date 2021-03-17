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Под Осиповичами "Нива" протаранила школьный автобус: погиб человек
Источник материала: Партизан
К счастью, детей в автобусе не было, а четверо взрослых пассажиров не пострадали
Авария случилась утром 17 марта под Осиповичами – на дороге в сторону Дараганово. «Нива» под управлением 55-летнего водителя оказалась на встречке и врезалась в желтый школьный автобус «ПАЗ».
В результате аварии 51-летний мужчина, который сидел на пассажирском сидении «Нивы» погиб, еще два пассажира и водитель госпитализированы. Из салона их деблокировали сотрудники МЧС.
Водитель и четыре взрослых пассажира автобуса не пострадали. А детей в автобусе не было. После осмотра медиками их жизни и здоровью ничего не угрожает. Автобус как раз ехал за детьми.
По предварительной информации, водитель «Нивы» не справился с управлением в районе опасного поворота: на встречку он выехал в районе действия знаков «Опасные повороты» и «Аварийно-опасный участок».
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К счастью, детей в автобусе не было, а четверо взрослых пассажиров не пострадали
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