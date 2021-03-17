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Виктор Лукашенко совершил первый официальный визит в Москву
Источник материала: UDF
Станислав Поздняков и Виктор Лукашенко / noc.by
Со Станиславом Позняковым глава НОК Беларуси обсудил подготовку спортсменов к Играм XXX Олимпиады в Токио и участие в совместных проектах.
Министр спорта Олег Матыцин сказал, что готов рассмотреть возможность проведения совместных сборов на российских базах в Сибири и на Дальнем Востоке.
Как известно, Международный олимпийский комитет (МОК) не признал выборы Виктора Лукашенко на пост главы НОК.
Виктор Лукашенко, как и его отец и ряд спортивных чиновников, попал под санкции МОК за политическое преследование спортсменов.
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Глава НОК Беларуси обсудил подготовку спортсменов к Играм XXX Олимпиады в Токио.
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