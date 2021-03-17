ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Виктор Лукашенко совершил первый официальный визит в Москву

17.03.2021 18:45 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Виктор Лукашенко совершил первый официальный визит в Москву
Станислав Поздняков и Виктор Лукашенко / noc.by
17 марта Виктор Лукашенко совершил свой первый официальный визит на посту президента НОК — в Россию. Он встретился с главой Олимпийского комитета России Станиславом Поздняковым и министром спорта России Олегом Матыциным.

Со Станиславом Позняковым глава НОК Беларуси обсудил подготовку спортсменов к Играм XXX Олимпиады в Токио и участие в совместных проектах.

Министр спорта Олег Матыцин сказал, что готов рассмотреть возможность проведения совместных сборов на российских базах в Сибири и на Дальнем Востоке.

Как известно, Международный олимпийский комитет (МОК) не признал выборы Виктора Лукашенко на пост главы НОК.

Виктор Лукашенко, как и его отец и ряд спортивных чиновников, попал под санкции МОК за политическое преследование спортсменов.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава НОК Беларуси обсудил подготовку спортсменов к Играм XXX Олимпиады в Токио.
 
Новости дня
Новости разные
 
Более 60% флагманов Беларуси свалились в финансовую яму
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by