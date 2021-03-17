Источник материала: UDF



Станислав Поздняков и Виктор Лукашенко / noc.by

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Виктор Лукашенко совершил первый официальный визит в Москву Глава НОК Беларуси обсудил подготовку спортсменов к Играм XXX Олимпиады в Токио.

Соглава НОК Беларуси обсудил подготовку спортсменов к Играм XXX Олимпиады в Токио и участие в совместных проектах.Министр спортасказал, что готов рассмотреть возможность проведения совместных сборов на российских базах в Сибири и на Дальнем Востоке.Как известно, Международный олимпийский комитет (МОК) не признал выборына пост главы НОК.Виктор Лукашенко, как и его отец и ряд спортивных чиновников, попал под санкции МОК за политическое преследование спортсменов.