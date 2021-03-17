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В деревне Петьки пьяный посетитель устроил драку

17.03.2021 18:49 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Не смог найти общий язык и теперь ответит за хулиганство. МВД опубликовало видео инцидента, которое произошло в Кобринском районе еще неделю назад. Около 5 часов утра в дежурную часть позвонили из кафе в деревне Петьки. Пьяный посетитель устроил драку. В какой-то момент его начала раздражать отдыхавшая за соседним столиком шумная компания. Сначала он вступил с ними в словесную перепалку, потом бросил стеклянную бутылку, затеял потасовку с женщиной. В итоге утихомирить дебошира смогли только подоспевшие на помощь посетители кафе. Милиция задержала хулигана. Им оказался безработный 31-летний житель Кобрина. Правоохранители добавили, что он ранее неоднократно попадал в милицию за то, что был пьяным в общественном месте, кроме того, привлекался к уголовной ответственности за кражи. Следователями дана правовая оценка его действиям. По факту хулиганства возбуждено уголовное дело.

 
 
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Не смог найти общий язык и теперь ответит за хулиганство. МВД опубликовало видео инцидента, которое произошло в Кобринском районе еще неделю назад. Около 5 часов...
 
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